Senza_titolo_05-03-2012

In ogni consultazione popolare interna a un partito o a una coalizione, che si tratti di primarie o congressi, dubbi e illazioni volte a screditarne il processo democratico non mancano mai. Non fa eccezione la competizione per il segretario cittadino del Pdl che nella notte di ieri ha incoronato Silvio Magliano. Dopo le accuse di brogli a livello provinciale, in questo caso si parla di un soccorso rosso giunto in aiuto delle truppe di Vito Bonsignore. A prodigarsi per Don Vito e i suoi candidati è stato Ignazio Ippolito, papà di Salvatore Ippolito, Salvino per gli amici, dal 2009 consigliere provinciale in Provincia sotto le insegne del Partito democratico.

A quanto risulta allo Spiffero, il signor Ignazio si è messo a disposizione per il servizio di driver nell’accompagnare i votanti al Lingotto durante tutta la giornata di ieri. Vicinanza politica? Nient’affatto: una questione di famiglia. In pochi sanno, infatti, che il consigliere provinciale non è altro che il nipote di Bonsignore e a questo proposito non sarà certo un caso il suo impiego alla Satap – società di cui lo zio è stato direttore generale - e della sorella nel gruppo Gavio. Comunque sia, un aiutino che, per quanto inutile, inizia a imbarazzare molti all’interno del Pd.