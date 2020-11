FasSI (o) No?

Dopo essersi sacrificato “per salvare l’Italia”, con l’incedere del Governo Monti e lo scorrere dei mesi verso la scadenza elettorale, il Pd si trova di fronte ad un bivio che non prevede la soluzione del “ma anche”. Con chi allearsi alle prossime politiche? Quale profilo dare al partito nato della fusione tra ex comunisti ed ex democristiani?

Le elezioni primarie perse in successione, da Genova a Palermo, hanno intensificato questo dilemma e reso ancora più urgente, per i democratici, una presa di posizione decisa.

Bersani o Veltroni? Fassina o Ichino? Concia o Tonini? Per dirla con le parole del “moderato” Giorgio Merlo, che a sinistra non porta nemmeno l’orologio, si tratta “di decidere se il Pd vuole essere il leader di una coalizione antagonista, estremista, giustizialista e movimentista o se, al contrario, vuol essere il perno di una alleanza di un blocco riformista che ha come obiettivo centrale il governo del paese”? (Nel blocco moderato ovviamente c’è spazio anche per gli ex aennini, a cominciare da chi, come Gianfranco Fini, cointesta insieme a Bossi la famosa legge sull’immigrazione, dai forti valori cristiani).

Inoltre come preannuncia in maniera assai democratica sempre Merlo “si corre il rischio di una potenziale micro scissione”, che tradotto significa “se non vinco mi porto via il pallone”.

Sono opzioni dolorose e forse non più rinviabili, a meno di non modificare drasticamente la legge elettorale per consentire di scegliere le alleanze dopo il voto. Sono decisioni che avranno forti ripercussioni a livello locale.

Ad esempio: Piero Fassino da che parte sta? Qualche segnale sull’orientamento del Sindaco potremmo averlo nelle prossime settimane: un’apertura all’ingresso in maggioranza o Giunta di Alberto Musy potrebbe significare che la scelta è compiuta. Vedremo anche che atteggiamento il sindaco terrà con Sel “colpevole” di aver chiesto il dialogo sulla Tav.

Compiuta la scelta, anche a sinistra si apriranno spazi politici e discussioni. I casi sembrano ridotti due: la foto di Vasto oppure una Linke alla tedesca, alternativa al Pd. Sel e Idv spingono ovviamente per la prima soluzione, ma sono pronti ad un piano B che non porterà certamente a governare il Paese, ma di sicuro a riproporre una sinistra degna di questo nome in Italia.