Jam session sul Titanic-Comune

Altolà di Passoni sugli investimenti dei suoi colleghi di giunta. Budget dimezzato da 140 a 70 milioni. A rischio Festival Jazz e World Master Games, ma Braccialarghe non molla l'osso

Sono saltati letteralmente sulla sedia gli assessori comunali di Torino, quando, presentati i preventivi di spesa per gli investimenti del 2012 al custode delle casse cittadine, si sono visti dimezzare un budget che qualcuno già considerava nelle proprie saccocce. L’altolà è andato in scena durante l’ultima riunione di maggioranza: 140 milioni la somma richiesta complessivamente da tutti i membri della giunta, non più di 70 milioni è quanto l’assessore al Bilancio Gianguido Passoni (foto sotto) sarebbe disposto a “sganciare”. Insomma, ognuno dovrà rinunciare a qualche progetto in nome di una indispensabile ristrutturazione delle casse comunali.

Non è tempo di voli pindarici, che secondo alcuni consiglieri della Sala Rossa, sotto la Mole assumerebbero le fattezze di manifestazioni come il Festival Jazz - fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe, pronto a spendere 1 milione di euro per realizzarlo – o i World Master Games del 2013 tanto cari al titolare dello Sport Stefano Gallo, il cui preventivo è di 2 milioni di euro, con forti possibilità di lievitazioni. Va detto, però, che se nel caso dei Giochi master si tratta di un impegno già assunto dalla giunta precedente, per quanto riguarda la kermesse jazzistica, sembra proprio un capriccio dell’assessore che sarebbe pronto a svuotare una manifestazione d’eccellenza come MiTo, pur di realizzare la sua creatura. E per questo, attraverso quella che molti hanno vissuto come una forzatura, ha già fatto pubblicare sugli opuscoli comunali date e programmi di massima dell’evento (27 aprile – 1 maggio), forte dell’appoggio incondizionato del sindaco Piero Fassino. Ma allora che fare? «Si aspetteranno mica che rinunceremo alla manutenzione straordinaria delle strade?» si chiede polemicamente un amministratore, mentre infuriano le trattative per chiudere un piano di investimenti definitivo entro marzo ed evitare «che possano spendere solo quelli che arrivano prima».

Una cosa è certa: la passione per il jazz non è prerogativa esclusiva dell’assessore Braccialarghe, se è vero che a impreziosire lo staff del Jazz Club Torino, che, a quanto pare, avrà un ruolo centrale in occasione del festival, ci sono l’ex dirigente comunale in pensione Biagio Burdizzo e Vito La Rotella, fratello di Angela La Rotella, altra megadirigente di Palazzo Civico, oltre che consorte del sovrintendente del Teatro Regio Walter Vergnano: insomma, dalla lirica al jazz se la suonano e se la cantano sempre gli stessi.