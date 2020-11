Ghiglia prepara la rappresaglia

Il numero due del Pdl non intende fare concessioni alla minoranza. Con le dimissioni di Costa punta a rafforzare la pattuglia di fedelissimi in Consiglio regionale e portare Pedrale in giunta

DIARCHI Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia

Della diarchia incarna l’anima combattente. Tanto Ghigo è freddo, apatico e understatement, quanto lui è sanguigno, passionale e, spesso, politically scorrect. Agostino Ghiglia chiusa, con successo, la battaglia congressuale non intende concedere molto agli avversari. Neppure l’onore delle armi se è vero che, come riferiscono da corso Vittorio, quartier generale del Pdl piemontese, sarebbe pronto a ritirare l’offerta della poltrona di vicepresidente di Palazzo Lascaris, proposta alla vigilia dei congressi ai sette consiglieri “ribelli” nel (vano) tentativo di svelenire il clima. Ora che, ai suoi occhi, i “dissidenti” sono diventati “dissociati” e che la sconfitta sembra aver ulteriormente esasperato la contrapposizione, giudica un errore anche solo pensare (come, invece, sembra propenso a fare il suo collega diarca) di lasciare terreno alle incursioni della minoranza. Vieppiù se questi hanno fatto sapere che non si accontentano affatto dello scranno di numero due dell’Aula, ma intendono rivendicare un riequilibrio della compagine di giunta.

Nei piani del vicecoordinatore vicario c’è anzitutto il rafforzamento del gruppo consiliare. In tal senso va letto il pressing efficacemente svolto su Enrico Costa per ottenere le dimissioni del padre Raffaele, da tempo malato. Una volta appurata la regolarità della procedura – avvenuta “per procura” – potrà dare il là al turnover che ha in mente: William Casoni, subentrante all’ex ministro in quanto primo dei non eletti, lascerà l’esecutivo per far posto all’attuale capogruppo Luca Pedrale. Al titolare del Commercio sarebbe stata ventilata l’ipotesi di una staffetta proprio con lo stesso Pedrale alla guida della compagine azzurra. Se tale disegno dovesse realizzarsi, Ghiglia porterebbe sui banchi del Consiglio Paolo Bonadeo, oggi vicesindaco di Alessandria, candidato non eletto (con 4.980) alle ultime regionali, e soprattutto ghigliano doc.