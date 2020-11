“Libera e forte” la fronda astigiana

La componente lealista del Pdl, uscita sconfitta dal congresso provinciale esulta: “Siamo la metà del partito”. E la Armosino non può intestarsi la vittoria: “Progett'Azione è marginale”

Armosino, Galvagno, Coppo

Sembra di leggere, a parti inverse, le posizioni dei contendenti torinesi. Normale, giacché ad Asti l’establishment del Pdl è in gran parte costituito da quelli che sotto la Mole contestano la leadership regionale. Nella città del Palio i “dissidenti” sono invece i lealisti, fedeli alla diarchia di corso Vittorio, che al congresso di domenica scorsa hanno incassato un lusinghiero risultato: il 43% degli iscritti ha infatti scelto la lista “Liberi e forti”, caratterizzata proprio dall’esigenza di discontinuità con la gestione del vertice locale uscente (e, a questo punto, rientrante) e sostenuta da un vecchio marpione della politica, il vicesindaco Sergio Ebarnabo, e da buona parte degli ex aennini.

Il capolista Marcello Coppo è tutto sommato soddisfatto per essere riuscito a rompere l’egemonia nel feudo di Maria Teresa Armosino, principale riferimento della componente “ribelle” di Progett’Azione. «L’insieme degli iscritti che ha una visione critica sulle modalità di condurre il partito non è infatti una piccola sacca fisiologica di scontenti – spiega il giovane avvocato e consigliere comunale -. Rappresentiamo quasi la metà del partito e tutti insieme, oggi più forti e convinti di ieri, siamo pronti a diventare la più grande anima del Pdl provinciale. Questo congresso ha dimostrato che, se è finita l’era delle quote 70- 30, ora ne è nata una nuova, che vede i “liberi e forti” come protagonisti con poco meno della metà dei tesserati provinciali».

Coppo evidenzia come la vittoria della componente che ha riconfermato Paolo Milano a coordinatore non può essere ascrivibile in toto all’area capitanata dalla Armosino: «Posto che all’interno dello schieramento variegato che ha sostenuto Milano, sono presenti rappresentanti che non sono di Progett’Azione, si può serenamente affermare che tale componente da sola è minoranza nel Popolo della Libertà di Asti e questo dato è molto importante. Lo stesso sindaco Giorgio Galvagno ha infatti dichiarato di non essere riconducibile a Progett’Azione e verso la stessa ha dichiarato una sostanziale indifferenza. Siamo di fronte al superamento della ”dottrina verticistica” e alla certificazione del fatto che esistono importanti criticità da dirimere sulla gestione del partito. La vittoria è stata conquistata infatti con uno schieramento di forze del tutto impari, situazione però che ha fatto emergere in maniera ancora più evidente la solidità e l’energia della nostra componente, che, già da oggi, è al lavoro per un vero rinnovamento del partito finalizzato alla vittoria elettorale nelle prossime elezioni comunali».