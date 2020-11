Regione, weekend in Costa Azzurra

Una delegazione della giunta Cota questo fine settimana sarà in missione al Mipim, grande salone immobiliare di Cannes. Che ci vanno a fare in quattro? Ci sarà anche il consulente Luppi?

Sarà questa nuova corrente gelida che ha investito il Piemonte o il maltempo che da due giorni rende il cielo plumbeo e fa precipitare pioggia a catinelle. E poi proprio adesso che ci si era illusi di una incipiente primavera. Insomma, c’è proprio bisogno di staccare un po’ la spina, come si dice in questi frangenti. Dev’essere per questo che la giunta regionale ha organizzato un blitz in Costa Azzurra per quattro dei suoi assessori.

L’occasione è offerta dalla grande fiera immobiliare che da domani fino al prossimo weekend si svolge a Cannes: il Mipim che anche quest'anno richiamerà al Palais des Festivals oltre 19mila partecipanti di cui oltre 4mila investitori. A calcare la celebre Promenade de la Croisette ci sarà anche una nutrita (forse troppo) delegazione dell’esecutivo piemontese, capeggiata dal vice presidente Ugo Cavallera, al quale si affiancheranno l’assessore all’Innovazione Massimo Giordano, quello ai Trasporti Barbara Bonino e al Lavoro Claudia Porchietto (che però ha fatto sapere di limitarsi solo a una breve puntatina, giusto il tempo della tavola rotonda). Le ultime notizie da piazza Castello riferiscono che, alla fine, la rappresentanza potrebbe essere sfoltita, soprattutto dopo che le indiscrezioni hanno fatto il giro degli uffici della Regione. Ma la questione non cambia di molto. Cosa ci sarà di tanto interessante al salone di Cannes? E’ la domanda che a denti stretti si stanno rivolgendo consiglieri e dirigenti. Per ora la missione è top secret.

Certo il mercato immobiliare è un settore giudicato strategico dal governatur Roberto Cota, tanto da aver assoldato, all’inizio dell’anno, un super consulente da 100 mila euro l’anno come Ferruccio Luppi per curare, tra le sue varie mansioni, le dismissioni immobiliari di piazza Castello. Uno dei tanti ex manager del Gruppo Fiat che affollano l’ufficio di collocamento istituito nella sede della Regione, fortemente voluto dall’ex ad di Iveco, oggi alla guida dell’assessorato alla Sanità, Paolo Monferino. E allora non poteva semplicemente andarci Luppi nella ridente Côte d'Azur?