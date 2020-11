Palazzo Lascaris, al via il risiko Pdl

La minoranza designa Boniperti alla vicepresidenza del Consiglio Regionale. Ma l’esito dei congressi potrebbe far saltare l’accordo. Domani riunione del gruppo azzurro. Sul rimpasto l'incognita Cota

Fumata bianca al conclave di Progett’Azione. La componente di minoranza del Pdl piemontese ha designato Roberto Boniperti alla vicepresidenza del Consiglio Regionale, posto lasciato libero dal consigliere leghista Riccardo Molinari, dichiarato decaduto perché “ineleggibile” dalla Corte di Cassazione. È il primo tassello del complesso puzzle attraverso cui il principale partito della maggioranza cerca di riequilibrare i “pesi” all’interno della coalizione: un tortuoso e periglioso percorso che, almeno nelle intenzioni dei vertici di corso Vittorio, dovrebbe portare in giunta un altro esponente azzurro. Ora si tratta di capire se gli accordi reggeranno al clima post-congressuale e, soprattutto, se da parte di Roberto Cota c’è una disponibilità a rimaneggiare la compagine di governo.

La questione sarà al centro della riunione del gruppo pidiellino convocata domani in via San Francesco d’Assisi. In tale occasione si verificherà se le intenzioni bellicose di Agostino Ghiglia, vero vincitore della competizione di partito, hanno avuto la meglio sulle posizioni più concilianti espresse nelle ultime ore dallo stesso coordinatore regionale Enzo Ghigo. E soprattutto se la richiesta di una adeguata rappresentanza “conseguente ai risultati ottenuti dalle urne”, avanzata dai sette consiglieri – che tradotto significa uno o due assessorati – farà saltare il banco della trattativa.