Congresso leghista, semplice formalità

Il governatore brucia i tempi: il Piemonte apre la stagione delle assise "nazionali" del Carroccio. Dibattito ai minimi storici, ma nel partito cresce il malcontento. Bossi incoronerà il suo badante

GOVERNATUR Roberto Cota

Sarà stato il timore di finire nel tritacarne della disputa tra maroniani e "cerchio magico", o per la consapevolezza che una fronda interna alla Lega Nord piemontese si stava organizzando, seppur in modo carbonaro, attorno alla figura di Giovanna Gancia, presidente della Provincia di Cuneo e consorte dell’ex ministro Roberto Calderoli, oppure semplicemente tutt’e due le cose: fatto sta, che spiazzando un po’ tutti, il governatore Roberto Cota ha deciso di anticipare rispetto a tutte le altre regioni il congresso nazionale (che in padano significa regionale) per ricevere l'investitura bulgara che lo confermerà a capo del Carroccio piemontese. Lo fa, attraversando il deserto del confronto interno, mai davvero iniziato e che di questi tempi spaventa chi sta al timone. Bruciare tutti sul tempo, per evitare di essere risucchiato in una disputa nazionale molto pericolosa per chi si è sempre classificato come fedelissimo di Umberto Bossi, con forti legami nel cosiddetto "cerchio magico" del capo. Un po' longa manus del cordone sanitario-politico di via Bellerio, un po' badante del vecchio leader che domenica varcherà il Ticino per incoronarlo.

Il congresso si celebrerà sabato e domenica a Collegno (Palacollegno, strada antica di Rivoli, 21) al quale interverrà anche il senatur. Torino, dunque, prima di Milano e Venezia, dove la disputa fra diverse fazioni ancora impazza, soprattutto in Veneto, dove il Consiglio Nazionale della Liga, dilaniata dalle tensioni tra il segretario, Gianpaolo Gobbo, e il sindaco di Verona, Flavio Tosi, non ha fissato ancora una data per il congresso. Ci sarà tempo fino all’1, 2 e 3 giugno quando Milano decreterà il successore di Bossi a capo del partito federale. «In Piemonte quasi non abbiamo avuto il tempo di concludere i congressi provinciali – racconta un alto dirigente leghista -. Non so che dire, se non registrare lo scarsissimo entusiasmo presente nel gruppo dirigente locale».