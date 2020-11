La Coldiretti sale sul Carroccio

Grazie alla Lega, la potente organizzazione agricola torna ad essere la cinghia di trasmissione della politica nelle campagne. Il suggello avverrà con la nomina del direttore di Arpea

Un tempo la Bonomiana, la potente organizzazione agricola dei Coltivatori Diretti fondata da Paolo Bonomi, novarese di Romentino, era la cinghia di trasmissione tra il mondo delle campagne e la Democrazia Cristiana. Il partito cattolico garantiva ai contadini una tassazione agevolata, un minimo di pensione, la mutua per tutti a bassi costi. Con la fine della prima repubblica la Coldiretti si trovò orfana della Dc e, per qualche anno, non seppe bene che cosa fare, fino al punto di decidere la proclamazione della piena autonomia dai partiti.

Oggi, formalmente, la posizione non è cambiata, ma già da qualche tempo la potente organizzazione agricola, che (così afferma) rappresenta il 70% del mondo rurale, ha intessuto rapporti sempre più stretti con la Lega Nord. Prima blandendo e incoraggiando l’ex ministro dell’agricoltura Luca Zaia, paladino del prodotto made in Italy e dell’autarchia alimentare a chilometri zero, poi consolidando i rapporti con gli assessore regionale all’agricoltura del Nord Italia, che in Veneto, Lombardia e Piemonte sono saldamente in mano al partito di Bossi. È dalle Regioni, infatti, che passa la maggior parte dei finanziamenti destinati al settore primario, così come sono le Regioni a definire, d’intesa con il ministero, ma con un rapporto diretto con l’Unione europea, le politiche di sviluppo rurale.

La corresponsione di amorosi sensi tra la Coldiretti e il Carroccio si è rafforzata anche in Piemonte, complice la vicinanza geografica a Roberto Cota di Paolo Rovellotti, influente presidente della bonomiana subalpina, anche lui novarese come il Governatùr. E alle iniziali attestazioni di stima, conferenze stampa congiunte e reciproche riconoscenze, dovrebbe presto far seguito un tangibile segno di attenzione della Lega nei confronti della Coldiretti, benedetto dal giovane e boriosetto assessore regionale all’agricoltura, il cuneese Claudio Sacchetto (foto). I bene informati dicono infatti che sia imminente la nomina a direttore generale di Arpea, l’organismo pagatore regionale che eroga la quasi totalità dei finanziamenti comunitari alle imprese agricole piemontesi, di Sara Ferrero, avvenente signora, finora oscuro funzionario della Coldiretti della Granda.

La Ferrero dovrebbe infatti essere catapultata sulla plancia di comando dell'organismo pagatore regionale, in barba a 27 candidati di ben altro spessore, tra i quali si segnalano il direttore attualmente in carica Giancarlo Sironi, il primo direttore Arpea ed attuale direttore di Edisu Emanuele Pillitteri, l’ex direttore regionale dell’agricoltura Gianfranco Corgiat Loia, il dirigente provinciale di Asti Paolo Guercio e tanti altri illustri e titolati professionisti del settore. I quali però pare che non abbiano un requisito fondamentale: il gradimento di Lega e Coldiretti, indispensabile per ripristinare l’antica cinghia di trasmissione tra il potere politico e il mondo rurale.