Piero, chirurgo bambino

A vederlo lì con un cappello da Babbo Natale in testa, a fianco della iena Marco Berry, chi lo direbbe che si tratta di un luminare della medicina? Eppure Piero Abbruzzese, classe 1950 da Taranto, è il direttore del dipartimento di cardiochirurgia all’ospedale Regina Margherita. Un professionista da 2000 interventi in carriera. I suoi pazienti sono quei bimbi dal cuore capriccioso, che lui prima di ogni operazione tranquillizza con qualche battuta: «E’ un po’ difettoso – ammette - ma io lo aggiusto».

Da quando, dieci anni orsono, approdò sotto la Mole ha avuto la forza di rivoluzionare l’intero ospedale. All’inizio il suo carattere risoluto cozzò con l’austera mentalità sabauda, così refrattaria alle novità. Ma col tempo, ognuno, all’interno del nosocomio, si fece trasportare da quel ciclone di novità. Sotto la sua regia nacque la Fondazione Forma Onlus, con il compito di “bambinizzare” l’ospedale: s’iniziò col dipingere tutti i muri del reparto di radiologia con i personaggi dei fumetti perché il grigio è un colore che poco si adatta a un bimbo che deve affrontare una degenza. Poco dopo realizzò la “Bibliomouse”, una speciale biblioteca per bambini, sfruttando anche l’aiuto della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonalds. Scontato il parallelo con Patch Adams, il medico statunitense padre della clownterapia (“Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie ma lavorare insieme condividendo tutto in uno spirito di gioia e cooperazione. La salute si basa sulla felicità - dall’abbracciarsi e fare il pagliaccio al trovare la gioia nella famiglia e negli amici, la soddisfazione nel lavoro e l’estasi nella natura delle arti”). Per lui è lo stesso: di qui la volontà che accanto a ogni posto letto per bambino ci sia uno spazio dove la mamma o il papà possano stargli vicino e assisterlo durante la degenza.

I suoi collaboratori lo descrivono come un uomo di grande carisma «uno per il quale tutto si può fare, rendendo semplici anche le imprese più improbe, come ottenere fondi di questi tempi». Si racconta che appena arrivato a Torino rimase esterrefatto nello scoprire che la Juventus sponsorizzava l’ospedale Gaslini di Genova. Gli bastarono pochi mesi per imbastire una partnership che dura tutt’ora. «Perché ha la capacità di trascinarti in qualunque progetto s’imbarchi». E’ un’ottima forchetta, ama mangiare e bere, tanto che le più tese riunioni della sua Fondazione spesso si consumano al ristorante, davanti a un buon bicchiere di vino.

Dopo tanto girovagare, Torino ormai è diventata la sua casa. In seguito alla laurea si specializza negli Stati Uniti, ma torna presto in Italia. La sua attività inizia a Potenza, poi Novara e il centro d’eccellenza di Bergamo sono le tappe che precedono il primo incarico da primario a Cagliari. Di lì a Torino, assieme alla moglie Sandra e ai suoi tre figli.

Le sue opere, tuttavia, non si limitano ai confini nazionali: durante l’estate, nelle settimane di "vacanza", ha prestato servizio negli ospedali da campo in Kosovo, Afghanistan e Sudan, nell’ambito di progetti in cui spesso era coinvolta anche Emergency. Recentemente ha scritto anche un libro: “Cuori contro”, un giallo ambientato nel mondo della chirurgia in un’opera dalla forte connotazione autobiografica. Coltivò una profonda amicizia con Mohamed Aden Sheikh, scrittore, politico e chirurgo somalo, riparato in Piemonte dopo sei anni di prigionia in seguito alla presa del potere di Siad Barre. Fu consigliere comunale di Torino dal 1997 al 2001, e dopo la sua morte Abbruzzese ha fondato con la moglie un’associazione che già opera nelle aree più disperate della Somalia, attraverso la costruzione di un ospedale e la formazione in loco di personale specializzato.

Scrittore, medico, benefattore. Ma ogni tanto capita anche a lui di perder le staffe: raccontano che per vederlo nero basta sottoporgli il piano sanitario della Regione o alcuni particolari del progetto Città della Salute.