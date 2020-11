La Curti stile Fornero

Dicono che… l’unica curiosità l’abbia destata l’ostentata familiarità dell’assessore Ilda Curti, al collo un filo di perle stile Fornero, con i rappresentanti del settore delle costruzioni (dal presidente Ance Provvisiero agli uomini del Collegio), per il resto l’appuntamento piemontese di ieri al Mipim, il salone del real estate di Cannes, è stata la solita parata. Dopo il forfait degli assessori regionali e del sindaco Fassino, è toccato a Massimo Giordano fare gli onori di casa, in qualità di titolare dell’Innovazione e, soprattutto, di gran frequentatore della Costa Azzurra. Solito parterre: dal segretario Ccia Bolatto, ai direttori Benedetto e Dezzani, da Fabio Massimo Grimaldi (non più a rappresentare Rosso Costruzioni ma Environment Park) a Ponchia della Gefim, dal sindaco di Novara Ballarè ai vertici di Ceip.