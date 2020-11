Benetton: Fassino non sta ai patti

Lettera di fuoco indirizzata a Palazzo di Città. Bloccare la trattativa con F2i per la cessione del 20% delle quote di Sagat. “Rispettare gli accordi parasociali e poi abbiamo noi il diritto di prelazione”

Rapporti ai minimi storici e larvate minacce di rivalse. Tra il Comune di Torino e i Benetton, principali soci privati di Sagat, le divergenze su come gestire lo scalo Sandro Pertini non sono mai mancate. Ora, però, le fibrillazioni potyrebbero presto mutarsi in conflitto aperto.

Non sono proprio andate giù le ultime esternazioni del sindaco Piero Fassino, pronto a cedere il 20% delle proprie quote alla società F2i di Vito Gamberale, per inserire Caselle in una holding degli aeroporti con Genova, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo e Verona. “Ci sono dei patti parasociali tra soci pubblici e privati che rimarranno in vigore fino a giugno di quest’anno – ci sarebbe scritto in una missiva di fuoco inviata dai Benetton al sindaco in persona -. E comunque noi godiamo, per contratto, del diritto di prelazione”, spiega allo Spiffero un alto dirigente del gruppo di Treviso. Insomma, se il sindaco vuole vendere, prima di tutto deve interpellare Benetton e solo in un secondo tempo, eventualmente, potrà rivolgersi altrove. Sarebbe tutto nero su bianco. Non è chiaro, tuttavia, se questa dura presa di posizione sia effettivamente la testimonianza di un interesse da parte di Benetton a consolidare la propria posizione all’interno della società aeroportuale, oppure se sia volta esclusivamente ad alzare il prezzo in vista di una imminente dismissione delle proprie quote. O se, ancora, sia semplicemente una questione di principio e una mancanza di rispetto non apprezzata dai vertici dell’azienda veneta.