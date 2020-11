Cuneo, un candidato che guarda lontano

Centrosinistra spaccato. Il sindaco Valmaggia lancia per la successione Borgna, presidente Unione ciechi. A lui il compito di contrastare Garelli, incoronato dalle primarie di coalizione

Il centrosinistra cuneese si fa in due. Dopo le sofferte primarie per le amministrative di maggio, vinte dal candidato della sinistra radicale Gigi Garelli, la coalizione si divide, rischiando di mettere seriamente a repentaglio l’esito delle urne.



La raggruppamento “Cuneo solidale”, guidato dal sindaco uscente Alberto Valmaggia non ha condiviso la scelta del Pd di sostenere Garelli e ha così deciso di presentare un candidato alternativo. Si tratta di Federico Borgna, 38 anni, laureato in Giurisprudenza, di professione consulente finanziario, presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi del Piemonte. Borgna è un professionista molto stimato in città e ha già incassato il sostegno di altre liste civiche e dell’Udc.



Gli altri concorrenti alla poltrona di primo cittadino finora ufficializzati sono il leghista Claudio Sacchetto, attuale assessore regionale all’Agricoltura, Mario Castellino per il Fli e Felice Lauria per La Destra. Per i prossimi giorni è attesa la decisione del Pdl.