Torino-Lione, la road map del Governo

Monti mette on line documenti e argomentazioni a favore del Tav. La linea storica sarà usata per potenziare il trasporto locale. Stanziati 135 milioni per le compensazioni in favore del territorio

Il governo stanzierà 135 milioni di euro in opere compensative a favore del territorio attraversato dalla Torino-Lione. È quanto si legge in un documento pubblicato sul sito di palazzo Chigi che contiene domande e risposte sulla Tav e la road map dell'opera.



«Come segno di attenzione nei confronti delle comunità locali coinvolte dal progetto - spiega il governo - il prossimo Cipe stanzierà 20 milioni di euro, che rappresentano la prima tranche di 300 milioni di euro relativi all'intesa quadro tra Governo nazionale e Regione Piemonte, che dà corpo all'Accordo di Pracatinat. Inoltre, sono previsti 135 milioni di euro di opere compensative per il territorio».



Per quanto riguarda i principali vantaggi della Torino-Lione, una volta realizzata, si legge nel documento, «grazie alla diminuzione della pendenza dall’attuale 33% al 12,5%, si dimezzano i tempi di percorrenza per i passeggeri (da Torino a Chambery si passa da 152 minuti a 73; da Parigi a Milano da 7 a 4 ore), mentre si realizza un’importante incremento della capacità nel trasporto merci (portata da 1.050 a 2.050 tonnellate e lunghezza fino a 750 metri per treno) con costi di esercizio quasi dimezzati». Inoltre, «il miglioramento del servizio ferroviario potrà consentire la sensibile riduzione del numero di camion su strada (circa 600.000/anno) nel delicato ambiente alpino. La linea diventa una linea di pianura, adeguata agli standard europei e internazionali più avanzati, mentre la storica linea del Frejus potrà essere lasciata nella disponibilità del territorio, per il potenziamento del trasporto pubblico locale».