Precari, sedotti e abbandonati

E così siamo giunti alle battute finali della telenovela sulla stabilizzazione o meno dei 204 precari della Regione Piemonte in scadenza di contratto tra luglio 2012 e gennaio 2013 (erano 209, ma in 5 han trovato altra sistemazione). Come ha rivelato in anteprima Lo Spiffero, infatti, la giunta Cota avrebbe deciso di non stabilizzare i lavoratori in questione. Riepiloghiamo brevemente la vicenda, per poi riflettere su che cosa essa ci insegna.

I nostri 204 entrano in Regione come precari; nel 2007 la giunta Bresso (tanto mica pagava lei) concorda con i sindacati «un percorso pluriennale di stabilizzazione del personale precario operante presso strutture della Giunta regionale», che prevedeva due step: una prima fase di assunzioni a tempo determinato tramite procedura di selezione pubblica (che si compie nel 2008), e una seconda in cui i rapporti a termine sarebbero poi stati "stabilizzati" a tempo indeterminato; nel 2010 cambia la maggioranza in Regione, ma nel 2011 la nuova giunta di centrodestra pare intenzionata a confermare gli impegni presi dai predecessori: presenta infatti al Consiglio Regionale un disegno di legge che tra le altre cose mira a realizzare l'agognata stabilizzazione (art. 6); qualcosa però va storto, e in particolare i c.d. consiglieri ribelli del Pdl si mettono di traverso, opponendosi alla stabilizzazione; la maggioranza, già in continua fibrillazione, non trova l'accordo, così a novembre 2011 la giunta decide di prender tempo, chiedendo un parere al Consiglio di Stato sulla legittimità o meno della stabilizzazione; il Consiglio di Stato risponde che, entro certi limiti e a patto di bandire un nuovo concorso aperto a tutti, stabilizzare si può; ma poi non se ne sa più niente, fino appunto all'ultimo atto (per ora), raccontato mercoledì da questo giornale: il Presidente Cota che, pur senza degnarsi di avvisare i diretti interessati, informa il ministro della PA di aver cambiato idea: checché ne dica il Consiglio di Stato da lui stesso interpellato, la stabilizzazione non si fa e tanti saluti ai precari.

Ora, chi scrive sostiene che sia drammaticamente urgente ridurre in modo drastico gli organici pubblici a qualunque livello, per effetto e in parallelo ad una drastica riduzione del perimetro di ingerenza del pubblico nella vita dei suoi "sudditi". È una questione sia di principio, sia di tenuta, anch'essa sempre più "precaria", dei conti pubblici. Pertanto, se sarà confermata, una decisione, come quella di Cota, che per una volta sembrerebbe privilegiare, volente o nolente, la tenuta dei conti (cioè, non dimentichiamolo mai, gli interessi dei nostri figli e nipoti, che ancora non possono votare), rispetto alle esigenze di consenso di breve termine, non può che trovarci favorevoli. Ma la vicenda merita qualche considerazione in più.

Immaginiamo infatti la rabbia e la disperazione di 204 persone, e delle loro famiglie, che avevano puntato tutto su questa strada, forti di promesse politiche ripetute per anni a favor di telecamera; che un giorno si ritrovano ad apprendere a mezzo stampa che quelle promesse, pur scritte in atti ufficiali, erano soltanto chiacchiere; e che rischiano quindi ora molto seriamente di perdere il lavoro, in un periodo in cui trovarne un altro è tanto difficile.

Quasi certamente, queste persone si sentiranno tradite e riterranno che un loro diritto sia stato leso; se penseranno ci possa essere uno strumento per rimediare davanti a un giudice a quello che percepiscono come un grave torto subito, resteranno ancor più delusi nello scoprire che in realtà uno strumento simile non c'è, perché non esiste un loro "diritto soggettivo" alla stabilizzazione (come ha recentissimamente chiarito una sentenza dello stesso Consiglio di Stato). Ma hanno veramente subito un torto?

La questione è delicata, perché appunto dietro ai numeri ci sono 204 persone umane alle prese col dramma della disoccupazione. Ma proprio per questo, tanto più dopo anni di prese in giro, riteniamo che sia per loro di fondamentale importanza dirigere la rabbia contro il bersaglio giusto.

Ebbene, un torto riteniamo lo abbiano subito. Ma non è quello di non esser stati assunti in blocco dopo anni di promesse. Il torto è la promessa stessa. Il torto è quello di una classe politica ed intellettuale che per decenni ha alimentato, a spese di chi è venuto dopo, l'illusione di un posto statale dalle garanzie e dai privilegi alla lunga insostenibili; il torto è quello di chi ha creato, per dirla con Luca Ricolfi, una "società del rischio" e una "delle garanzie", in cui la prima paga per i vantaggi della seconda; il torto è quello di una politica che ha invaso l'economia (e di un'economia che si è fatta invadere), rendendo il posto pubblico una scelta quasi obbligata per tanti mestieri, e comunque circondandolo di tali e tanti privilegi da renderlo quasi "un'offerta che non si può rifiutare"; il torto è quello di chi ha gonfiato a scopi clientelari i ranghi dell'amministrazione statale e locale in modo talmente mostruoso che a un certo punto si è dovuta introdurre la regola (artt. 66 e 76 d.l. 112/08, come modificati) per cui, per un certo periodo, per rimpiazzare con nuove assunzioni chi va in pensione non si può spendere più del venti per cento di quel che si spendeva per i "vecchi", il che equivale a riconoscere che in passato si è speso in assunzioni dei "vecchi" cinque volte il necessario (e il torto, diciamolo, è anche di chi quei ranghi è andato a gonfiarli!).

Perciò, l'auspicio è che, indipendentemente da come finirà (martedì ci sarà un consiglio regionale straordinario probabilmente decisivo), i 204 sfortunati possano comunque trarre dalla dolorosa vicenda un utile ammonimento: mai fidarsi della politica, mai consegnare la propria esistenza nelle mani di chi non risponde con le proprie tasche del proprio operato, mai puntare tutto sulle decisioni discrezionali di chi, salve ridottissime eccezioni, risponde a logiche del tutto diverse da quelle del rispetto della parola data, della promozione di chi ha valore, della preoccupazione per il lungo periodo e le nuove generazioni. E per i quali non esistono singoli individui validi da assumere (o svogliati da licenziare!), come con ogni probabilità esistono all'interno dei 204, ma solo blocchi di "sudditi" da prendere e sistemare collettivamente dove fa comodo, e poi abbandonare al proprio destino quando non servono più, o quando la nave affonda e sopra non c'è più spazio.

Cose inaudite.