Regione, i conti non tornano

Nel bilancio 2012 presentato dalla Giunta mancano quasi 2 miliardi di euro. Lo sostiene Burzi (Pdl), presidente della Commissione, che conferma l’allarme lanciato dal Pd: "Contabilità poco chiara"

I conti non tornano. Sai che novità, in Regione è da almeno tre legislature che ad ogni presentazione dei bilanci si scatenato polemiche sulla reale entità dei capitoli della gestione finanziaria dell’ente, con le opposizioni del momento a denunciare il “buco”. Meno scontato è che a mettere in dubbio la correttezza dei documenti redatti dalla giunta sia un esponente di maggioranza, per di più presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Lascaris. Quello che Angelo Burzi si appresta lanciare è un vero e proprio siluro su piazza Castello: «Rispetto al quadro fatto dal presidente Cota nel corso della conferenza stampa del febbraio 2011, dalla lettura della documentazione presentata si rileva la mancanza di quasi due miliardi di euro». Una cifra monstre originata principalmente da tre voci: i debiti accumulati dalle aziende sanitarie (circa 1.150 milioni) che la Regione non ha contabilizzato nelle proprie passività; l’anticipazione di cassa pari a 509 milioni erogata da Unicredit a fronte di trasferimenti attesi dallo Stato, soldi già spesi ma di cui non vi è traccia; il saldo presumibilmente negativo per oltre 300 milioni dei risconti o ratei attivi e passivi tra i debiti maturati di prossima scadenza e i crediti attualmente inaccessibili.

Insomma, c’è materia per parlare se non di bilanci falsi, certamente di «bilanci non veritieri», sui quali per Burzi occorre fare immediata chiarezza. E non è un caso, fa notare l’esponente della minoranza del Pdl che condivide con i suoi sei colleghi di Progett’Azione la posizione critica, che la Regione non abbia provveduto a presentare l’assestamento di bilancio e neppure il consuntivo 2011: prove dell’evidente difficoltà a chiudere i conti.

Oggi la querelle, sollevata ieri anche dal Pd che stima in 1050 milioni di euro «le cifre che ballano sul bilancio», sarà al centro della seduta della Prima Commissione, un secondo dopo che questa avtà licenziato la legge finanziaria, su cui peraltro gravano numerosi emendamenti (non ultimo quello sulla trasformazione del Csi che il Pdl intende mantenere nonostante le sollecitazioni al ritiro da parte dell’esecutivo).