Casoni resiste alla notifica di sfratto

Ora che è consigliere al posto di Costa, il partito vorrebbe che lasciasse l’assessorato. Ma lui non ne ha alcuna intenzione. Pure Botta è in fibrillazione. E i piani di Ghigo-Ghiglia si complicano

Nel Pdl molti la ritengono cosa fatta: William Casoni subentra al dimissionato Raffaele Costa in Consiglio Regionale liberando un posto in giunta per un compagno di partito. In verità, Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia, i diarchi che più di tutti hanno fatto pressioni sul figlio del vecchio esponente liberale affinché lasciasse lo scranno di Palazzo Lascaris, hanno fatto i conti senza l’oste. In numerose conversazioni con i colleghi l’attuale assessore al Commercio non intende affatto sgombrare gli uffici di via Meucci, neppure a fronte della (vaga) promessa di guidare il gruppo consiliare. Se Casoni dovesse mantenere saldo il suo proposito, al vertice del partito non resterebbe altra soluzione che chiedere a Roberto Cota di ritirargli le deleghe: una prospettiva a dir poco edificante, posto che il governatore intenda davvero perseguirla.

Ma nel tourbillon di surroghe partorito dai diarchi c’è anche un’altra casella che potrebbe riservare amare sorprese a corso Vittorio. Nell’eventuale declassamento di Casoni a consigliere semplice e della promozione nell’esecutivo di Luca Pedrale, farebbe il suo ingresso nell’emiciclo di via Alfieri l’attuale vicesindaco di Alessandria Paolo Bonadeo, alterando non poco gli equilibri già precari del Pdl locale. Marco Botta ha già fatto sapere di non gradire per nulla la prospettata convivenza con il suo conterraneo. E c’è chi scommette che sarebbe pronto a rimpolpare la pattuglia dei “dissidenti”, coi quali peraltro ha mantenuti rapporti eccellenti.