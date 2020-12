Cavallone sulla spiaggia dei Pd -boys

Il consigliere di Collegno domani riceverà lo scettro da Valle, che a Torino dirotta la maggioranza del partito verso i nemici del segretario nazionale Raciti. Schiaffo a Franceschini Beghini

A Torino vincono gli eretici. I nipotini di Pier Luigi Bersani si riuniranno domani, nella sede del Pd di via Masserano, per celebrare il loro secondo congresso provinciale. Candidatura unica per il successore del segretario Daniele Valle, che, salvo sorprese last minute, sarà il consigliere comunale di Collegno Matteo Cavallone, vicinissimo al segretario cittadino della sua città Francesco Casciano, coadiuvato, nel ruolo di presidente, dal chivassese Andrea Gavazza (area Pentenero).

Alla fine il presidente della III Circoscrizione, da ieri ufficialmente a caccia di sponsor per l’ente, è riuscito senza difficoltà a imporre un amministratore a lui molto vicino, rifilando uno schiaffetto a due mini ras del movimento giovanile torinese, come Matteo Franceschini Beghini e Claudio Ferrentino. Entrambi, infatti, si sono schierati, a livello nazionale, con il segretario uscente (e probabilmente rientrante) Fausto Raciti, ex Ds, parlamentare mancato per assenza di requisiti anagrafici (24 anni e mezzo al momento delle elezioni 2008) e quindi con una nemesi da consumare nei confronti del destino. La maggioranza del partito, qualcuno sostiene per semplice reazione, ha deciso, invece, di sostenere Brando Benifei, anche lui proveniente dalla Quercia, già membro dell’attuale segreteria, ma in cerca di rinnovamento per i Giovani Democratici e di gloria per se stesso.