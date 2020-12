Fugace armistizio nel Pdl piemontese

I coordinatori Ghigo e Ghiglia hanno preso atto delle richieste dei "ribelli": vicepresidenza del Consiglio e due assessorati. Toni dissonanti tra i diarchi. Decisione rinviata di qualche giorno

Time out nel Pdl piemontese. Breve tregua, dopo mesi di ostilità, tra le componenti interne al principale partito della coalizione di centrodestra della Regione. L’armistizio tra i sette consiglieri di Progett’Azione e la maggioranza pidiellino è stato siglato al termine della riunione del gruppo alla presenza dei coordinatori Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia. Ed è proprio la diarchia di corso Vittorio ad essersi mostrata non completamente concorde sulla posizione da perseguire per ricomporre i dissidi che da tempo lacerano la pattuglia azzurra di Palazzo Lascaris. Di fronte alle richieste avanzate da Gian Luca Vignale di recuperare il pesante deficit di iniziativa politica del gruppo – spesso subalterno alla Lega e in balia degli eventi – anche attraverso un’adeguata rappresentanza negli organi consiliari (con la vicepresidenza dell’Aula) e di governo (due assessorati), Ghigo ha mostrato un volto decisamente più conciliante, anche di fronte al netto rifiuto dei “dissidenti” di dimettersi, in caso di nomina nell’esecutivo, dal ruolo di consigliere. Cosa, quest’ultima, giudicata pregiudiziale e indiscutibile da Ghiglia.

A questo punto non resta che attendere qualche giorno per capire quale linea avrà la meglio, se quella accomodante di Ghigo o quella intransigente del suo vicario. Dalla decisione che emergerà dopo questo breve pausa di riflessione dipenderà in gran parte il prosieguo della legislatura regionale (con annesso l’agognato rimpasto) e la tenuta del partito in vista dei prossimi cruciali appuntamenti (elezioni amministrative di primavera e politiche del 2013).