Dietrologie democratiche sul codice etico

Lunedì la Sala Rossa approva un provvedimento che impedirà ai dirigenti di Palazzo Civico di ottenere consulenze esterne. Ineccepibile nel contenuto, "ma perché Lo Russo ci tiene tanto?"

A pensar male si fa peccato, diceva il grande vecchio della Prima Repubblica, ma spesso ci si azzecca.

Anche nella Sala Rossa di Torino c’è chi pensa male e in particolare del nuovo codice etico per i lavori pubblici che fissa rigidi paletti al comportamento dei dirigenti comunali. Salvo sorprese dell’ultima ora, verrà approvato nella seduta del prossimo Consiglio Comunale. Secondo il provvedimento, fortemente voluto da una parte del Partito democratico, i mandarini di Palazzo Civico non potranno più ottenere consulenze esterne per gli appalti che insistono sul territorio comunale, per evitare il ripetersi di situazioni perlomeno imbarazzanti quale quello che ha visto protagonista Giambattista Quirico, responsabile del settore lavori pubblici a Palazzo di Città e collaudatore per conto della Juventus del nuovo stadio bianconero. Oggi indagato per presunte irregolarità nella realizzazione della struttura. Controllore e controllato, due ruoli interpretati dalla stessa persona: dalla prossima settimana, ciò non sarà più possibile.

Eppure, nonostante si tratti di una scelta certamente ineccepibile nella forma (e pure nella sostanza), c’è chi all’interno del gruppo Pd non ha apprezzato l’attivismo del capogruppo Stefano Lo Russo, a quanto riferiscono gli insider di Palazzo, troppo “interessato” a condurre in porto il provvedimento. Che ci sia qualcosa sotto? Si stanno chiedendo alcuni consiglieri, in particolare quelli legati all’area ex Margherita di Davide Gariglio, rivali dei cugini “morgandiani”, ovvero gli esponenti vicini al segretario regionale Gianfranco Morgando, area alla quale appartiene il capogruppo. Se queste consulenze, infatti, non potranno più essere assegnate ai burocrati di Palazzo Civico chi se ne avvantaggerà? Magari ricercatori e professori del Politecnico, presso il quale lavora Lo Russo? Malignità.