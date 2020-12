Cota fa lo gnorri: “Rimpasto? Mai sentito”

Per il governatore non vi è alcuna necessità di cambiamenti in Giunta: "Nessuno me ne ha mai parlato". E per le prossime amministrative annuncia che la Lega correrà da sola

LOTTA&GOVERNO Roberto Cota

Invenzioni dei giornali, nella maggioranza regna la massima concordia, quindi non è necessario alcun rimaneggiamento dell’esecutivo regionale. Dal compound di Collegno, dove è in corso il congresso “nazionale” della Lega Nord Piemont, Roberto Cota fa orecchie da mercante e smentisce ogni ipotesi di rimpasto della squadra di governo: «La giunta regionale è in assoluto equilibrio, è caratterizzata da un’azione di buon governo di tutto l’esecutivo, c’è ottima compattezza e amalgama, non vedo esigenze di cambiamento». Anzi, per il presidente della Regione, le voci circolate in questi giorni di una richiesta di rimpasto di giunta che sarebbe stato avanzata da una parte del Pdl sono pura fantasia giornalistica. «Il pressing del Pdl di cui si parla per la verità lo leggo sui giornali, ma personalmente non l’ho mai sentito - ribadisce Cota - con il senatore Ghigo e l’onorevole Ghiglia, ho ottimi rapporti e c’è ottima collaborazione».

Un quadro idilliaco che però non trova riscontro nella realtà: non più tardi di venerdì è stata proprio la diarchia di corso Vittorio, presente alla riunione del gruppo consiliare azzurro, ad esprimere la necessità di un riequilibrio della rappresentanza in seno all’esecutivo regionale. E non solo per sedare la dissidenza interna.

Sul piano delle alleanze per le prossime elezioni amministrative, il governatore – nella sua veste di segretario politico – è stato netto: «Umberto Bossi e il Consiglio federale della Lega hanno preso una decisione che è quella di correre da soli alle prossime amministrative, questa è la linea». Respingendo al mittente l’appello del segretario nazionale del Pdl, Angelino Alfano, di non consegnare il Nord alle sinistre.