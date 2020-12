A Collegno risorge la Padania

Manicomio identitario al congresso della Lega Nord piemontese. Cota avverte: “Se la riforma sanitaria non passa, tutti a casa”. Bossi parla di persecuzione giudiziaria

«Faremo la Padania a tutti i costi. Costi quel che costi»: lo ha detto Umberto Bossi al congresso della Lega Nord Piemont che ha rieletto segretario Roberto Cota. A Collegno, cittadina alle porte di Torino, un tempo sede prima del Regio Manicomio poi di un tristemente famoso ospedale psichiatrico, risorge il mito fondativo della Lega. «Non rinunceremo – ha aggiunto – alla nostra libertà, siamo stufi del centralismo romano, che lo faccia Monti o i vecchi socialisti o la sinistra». Intanto alle prossime amministrative «andrà da sola», perché «meglio soli che male accompagnati», ha scaracchiato il vecchio e malandato leader. È un ritorno alle sacre fonti battesimali, alle vecchie parole d’ordine identitarie, all’appello alla militanza a rinserrare i ranghi di fronte agli attacchi dei nemici: cose già viste, tipiche di chi si sente assediato. Sarà pur vero, come ha sostenuto il governatore piemontese nel suo intervento, che il Carroccio «è l'unico movimento politico con un progetto, gli altri si sono ritirati, sono scappati per non metterci la faccia e hanno messo un tecnico», ma l’azione pare quanto mai confusa e in preda a un delirio autoreferenziale.

A dispetto delle dichiarazioni pubbliche, il gruppo dirigente teme che il caso Boni incrini pericolosamente il legame con la base. «Vogliono distruggerci. Usano tutti i mezzi, ma non ci riusciranno. Anzi, la Lega prenderà ancora più voti. Chissenefrega dei giudici… », sbraita il Senatùr davanti allo scandalo che fa tremare il Pirellone, rinnova la fiducia a Boni e compatta i suoi uomini in vista dell’appuntamento elettorale. «Hanno fatto un inciucio che più inciucio non si può, e Berlusconi con il suo candore ripropone quell’ammucchiata per le elezioni del 2013: lo fanno per eliminare l’unica cosa anomala della politica italiana: la Lega Nord»: lo ha detto Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie della Lega Nord, ieri a Collegno. «Cercheranno di farci fuori con qualsiasi strumento – ha aggiunto– e l’ultimo strumento che useranno è la legge elettorale».

Toni più sfumati nei confronti degli alleati pidiellini sono quelli usati da Cota: di fronte ai pressanti inviti a riequilibrare i pesi all’interno della giunta preferisce fare orecchie da mercante, dissimulare, persino mentire spudoratamente. Ma un sussulto l’ha avuto anche il Governatur: «Se la riforma sanitaria passa, bene, se no tutti a casa». ha detto: «Quello che a me interessa è mantenere gli impegni con gli elettori e li manterremo». E poi, par di capire, si andrà tutti a casa comunque nel 2013, giusto in tempo per consentire a Cota di ritornare sull’agognato palco nazionale.