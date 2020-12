Un digiuno per contestare la Tav

Protesta a staffetta di politici e militanti per chiedere maggiore attenzione alle ragioni del no. Partecipano Sel, Idv e grillini. Strenuo tentativo di rimettere in discussione le decisioni

A digiuno contro la Tav. Sabato 17 il fronte contrario all’alta velocità si ricompatta e torna a manifestare il proprio dissenso. La sede della protesta è Torino, in piazza Castello, dove andrà in scena un digiuno pubblico a staffetta con l’aiuto e l’assistenza del Centro Studi Sereno Regis. “Ascoltateli!” sarà la parola d’ordine di una protesta già sottoscritta dal segretario provinciale di Sel Michele Curto, dall’europarlamentare dell’Idv Gianni Vattimo, dal candidato sindaco di Torino della Fds, Juri Bossuto, dai grillini Fabrizio Biolè eVittorio Bertola, dal meteorologo e scrittore Luca Mercalli, dai professori universitari Brunello Mantelli e Angelo D’Orsi, il giornalista e parlamentare Giulietto Chiesa e altri esponenti del mondo politico e della società civile. «Ascoltateli! chiede di aprire una discussione pubblica sul controverso progetto per la linea ad alta velocità in Val di Susa (Tav). E’ un appello in favore di tutti e tutte coloro che hanno chiesto di riconsiderare quest’opera nel quadro delle priorità italiane ed europee. È un appello, non solo per l'ascolto dei valsusini, ma di tutti gli esperti che hanno formulato critiche valide, che hanno il diritto di essere prese in considerazione».