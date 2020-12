La politica in uno spot

La SpotPolitik pensa che per comunicare basti scegliere uno slogan generico, due colori e qualche foto. Peccato di cui si sono macchiati tutti i partiti. Gli anni dal 2007 al 2011 sono stati i peggiori in questo senso, ma non illudiamoci che sia finita: la cattiva comunicazione potrebbe sommergerci ancora

Abbiamo avuto anni di SpotPolitik in Italia. E negli ultimi cinque anni è sempre più invasiva, fastidiosa, pesante. Che cos’è la SpotPolitik? È la politica che imita il peggio di ciò che fanno certe aziende italiane con la pubblicità. Quella che pensa che per comunicare basti scegliere uno slogan generico, due colori per il logo e qualche foto per le affissioni. Quella che riduce la comunicazione a uno spot televisivo, appunto. Come se comunicare coi cittadini fosse solo una questione di estetica superficiale e scelta grafica. O di cerone per andare in tv.

Molti, specie a sinistra, identificano questa politica col berlusconismo, cioè la riconducono alla famosa “discesa in campo”. Sbagliato. Di SpotPolitik hanno peccato negli ultimi anni tutti i partiti italiani, con pochissime eccezioni. Certo, nel 1994 Berlusconi fu il primo a introdurre anche da noi una commistione fra sistema politico, media, marketing e pubblicità, ma negli Stati Uniti questa mescolanza c’era già almeno dalla metà del Novecento. Inoltre oggi la politica spettacolarizzata e personalizzata non è solo prerogativa italiana, ma accomuna tutte le democrazie cosiddette “mature”, pur in diverse dosi e varianti nazionali. E per capire la variante italiana basta poco: un po’ alla volta tutti i partiti sono stati contagiati da una sorta di impulso irrefrenabile a copiare, più o meno malamente, il Berlusconi degli esordi. Persino Berlusconi, via via sempre meno smagliante ed efficace, ha cominciato a scimmiottare il se stesso delle origini. Ed è così che la SpotPolitik si è diffusa in Italia a macchia d’olio, fino a condurci agli eccessi degli ultimi anni.

D’improvviso, però, una virata: a metà novembre 2011 la congiuntura internazionale costringe Berlusconi a dimettersi e in pochi giorni gli subentra Mario Monti. La SpotPolitik sembra allora, come d’incanto, attenuata, sopita. Come se le avessero messo un silenziatore. Lo stile con cui il nuovo presidente del Consiglio e i componenti del suo governo usano i media è infatti così diverso dai modi a cui eravamo abituati che nel giro di un mese tutti si sentono autorizzati a salutare la fine di un’era: basata con la politica dei talk show litigiosi, degli slogan vacui, dei gestacci. Viva la sobrietà, dicono tutti, ripetendo una parola che pare condensare il meglio del nuovo governo. Viva l’abbassamento dei toni: è più consono ai tempi di crisi ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno per recuperare credibilità internazionale.

E dopo Monti cosa accadrà? Ricominceremo con la SpotPolitik, oppure lo “stile dei professori” avrà fatto in tempo a uscire dalla cerchia “tecnica” e a contagiare anche i politici. Credo sia bene non farsi troppe illusioni. Per vari motivi: la SpotPolitik è durata troppi anni per sparire in una manciata di mesi; i politici che fino a ieri l’hanno adottata siedono ancora in Parlamento e molti si riproporranno alle prosdsime elezioni; la SpotPolitik non è un’aberrazione esclusiva della politica, ma ha radici profonde nella cultura e nella mentalità dominanti nel nostro paese, cioè esprime gusti, desideri e bisogni di un’ampia fascia di italiani, che non svaniscono in un soffio; la SpotPolitik, infine, anche nei suoi aspetti più caricaturali, anche quando alla fine risulta perdente, è particolarmente congeniale all’inseguimento dell’audience di cui i media hanno bisogno (che siano dati di ascolto, copie di giornali vendute, visite ai siti) per guadagnare introiti pubblicitari e sostenersi economicamente.

(dalla Premessa)

Giovanna Cosenza

SpotPolitik

Perché la «casta» non sa comunicare

Editori Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 224, 12,00 €