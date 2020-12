Crescono gli yesman nella Lega “bulgara”

Cota, unico candidato, resta alla guida di un Carroccio sempre più disorientato. E la base rumoreggia sul “cerchio magico” del governatore: premia gli ultimi arrivati ed epura i militanti storici

Più che un congresso una messa cantata. Con la mozione degli affetti a coprire le magagne e il vuoto di proposta politica. Sarà pur vero che la Lega Nord è l’unico partito tra quelli presenti in parlamento ad avere una prospettiva – come ha sostenuto Roberto Cota nel suo intervento – ma alla maggioranza degli osservatori presenti ai lavori e, quel che è peggio, persino a molti militanti, resuscitare la Padania come meta e zenith del cammino leghista è parsa una visione distonica rispetto alla gravità degli eventi e alle palesi difficoltà del movimento: poco più di un escamotage retorico, un tantino frusto, per evitare di affrontare di petto i problemi. Come sempre quando si evoca la Terra Promessa non si ha la più pallida idea di come uscire dal guado.

Neppure la rielezione bulgara di Cota – oltre il 93% dei voti dei delegati – e l’approvazione per acclamazione della lista dei componenti del Consiglio “nazionale”, può nascondere il disorientamento e il malessere che serpeggia nella base del Carroccio. Anche in quello piemontese. Il caso Boni non è che l’ultimo brivido alla schiena di quanti temono che la perduta verginità nei Palazzi di Roma ladrona sia tracimata in periferia, che poi per i leghisti è il cuore (e la ragione) della loro esistenza. Allora anche a Collegno c’è chi denuncia tresche da parte del “cerchio magico” cotiano che ha epurato militanti della prima ora (come Giovanni Baietto e del responsabile per il partito torinese degli enti locali Claudio Broglio) per fare spazio agli yesman del Capo, a «stipendiati della politica» o agli ultimi arrivati (come il vicesindaco di Villastellone Diego Lucco che, da agente immobiliare, raccontano sia in grande amicizia con il capogruppo in Regione Mario Carossa, di professione geometra). Per questi è stato coniato persino il termine di “angeleriani”, riferendosi ad Antonello Angeleri, il democristiano che dopo una lunga carriera ha traslocato sotto le insegne di Alberto da Giussano.

«Diciamo la verità – ammette un alto dirigente leghista, con importante ruolo amministrativo, che chiede l’anonimato – sabato e domenica è stato chiaro in cosa consiste la forza di attrazione e il principale collante dell’attuale gruppo dirigente: il governo. Con quello che significa, distribuzione di incarichi e di prebende». Una mutazione genetica forse inevitabile ma che per i leghisti storici ha il retrogusto amaro del tradimento dei sacri principi, delle fonti battesimali, nonostante – e forse, a maggior ragione – quando se ne invoca, a sproposito, l’attualità. Cota temeva molto il congresso, per questa ragione ha bruciato tutti sul tempo, convocando l’assemblea piemontese prima di tutte le altre assise regionali, mettendo la mordacchia al dibattito interno. Ma rinviando solo di qualche mese l’inevitabile confronto, che potrebbe esplodere prepotente l’indomani delle amministrative di primavera.