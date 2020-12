Sel tira la corda, Fassino sempre più nervoso

In Sala Rossa maggioranza di centrosinistra sotto stress. I vendoliani marciano su posizioni "antagoniste", anche sulle questioni amministrative. Sindaco e Pd tentati dallo strappo. Crisi?

TORINO - Pd contro Sel. La disputa continua. L’ultimo casus belli è stato l’incontro che si è svolto sabato tra l’assessore all’Istruzione Maria Grazia Pellerino e le 300 precarie degli asili nido sulla possibilità di stabilizzare quelle lavoratrici che da anni prestano il loro servizio all’interno delle strutture comunali. Una riunione che non si è svolta in assessorato, come galateo istituzionale imporrebbe, ma all’Anatra Zoppa, quartier generale ludico dei vendoliani torinesi. Tanto è bastato per far andare in fibrillazione alcuni consiglieri democratici: «Non può continuare a fare l’assessore di lotta e di governo, marciando sulla pelle di tante persone» dice uno di loro. La riunione pare sia terminata con la promessa di un impegno da parte dell'amministrazione, anche se una proposta organica non è ancora stata partorita. Insomma, l'assessore se l'è cavata con un po' di aria fritta.

Ma le precarie dei nidi sono solo uno dei tanti esempi di un rapporto “complicato” tra democratici e vendoliani, da sempre caratterizzato da un'intensa dialettica, sin dal giorno dell’insediamento di Piero Fassino con il peccato originale di un assessorato finito non a uno dei due eletti (e sì che Marco Grimaldi, al suo secondo giro da consigliere, se lo aspettava), ma per ragioni di "quote rosa" alla Pellerino. Da quel momento il clima è stato improntato alla tempesta. Dalla trattativa sul nuovo statuto dell’Agenzia per i servizi pubblici alle battaglie per i lavoratori di Csea, dal patto di stabilità al bilancio, fino ai due temi più dirimenti: la Tav e quella che un consigliere democratico navigato definisce “il vero banco di prova della tenuta di questa alleanza: le dismissioni delle nostre partecipate”.

Finora il capogruppo Michele Curto ha dimostrato di saper giungere a una sintesi dopo le minacce di guerra, ma intanto continua a lavorare su due fronti. In primis quello interno, con mezzo partito che difende la Torino-Lione e pare ringalluzzito dalla ritrovata centralità politica sul tema di Antonio Ferrentino, autore di una proposta di mediazione tra sindaci della Valsusa e Regione, Provincia e Comune di Torino dall’altro. Poi c’è la Sala Rossa, dove il paventato ingresso in maggioranza dell’Udc e del Terzo Polo, con relativa cooptazione di Alberto Musy in giunta, potrebbe essere visto come un tentativo di scaricare le ali più estreme della coalizione. E a quel punto che farà Grimaldi, il più moderato dei due? Lui preferisce non commentare: con Ferrentino ha scelto, dopo la sconfitta patita ai congressi, di restare nel partito a rappresentare un altro punto di vista, che a Torino e Provincia può contare su circa il 45% degli attivisti, calcolando anche l’area che fa capo all’ex consigliere regionale del Pdci Luca Robotti.

Tra poche settimane, però, la maggioranza affronterà il bilancio e l’operazione Fct. Due nodi strategici dell'attività amministrativa cittadina: il sindaco si aspetta un atteggiamento collaborativo di Curto, particolarmente inviso negli ultimi mesi, altrimenti l'alta velocità potrebbe rappresentare il pretesto migliore per produrre un clamoroso strappo.