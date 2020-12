Troppi impegni per Magliano

Lepri (Pd) attacca l'esponente ciellino (Pdl) per la sua triplice veste di amministratore pubblico, leader di partito e presidente del centro di volontariato. "Faccia un passo indietro"

NEL MIRINO Silvio Magliano

Volano gli stracci tra i cattolici. Nessun mutuo soccorso trasversale, com’era capitato in passato. Questa volta è il consigliere regionale Stefano Lepri ad attaccare a testa bassa. Nel mirino la figura emergente di Comunione e Liberazione a Torino, il vice presidente del Consiglio Comunale Silvio Magliano per la commistione tra volontariato e politica da lui impersonata. «E’ diventato da una settimana nuovo segretario cittadino del Popolo della Libertà, eppure continua a essere presidente del Vssp, il centro di servizi del volontariato finanziato dalle fondazioni bancarie – dice Lepri, che poi precisa - Intendiamoci, nulla di personale. E’ normale, anzi auspicabile, che energie provenienti dal volontariato possano dare il loro contributo in politica. Tuttavia, in questi casi, occorre distinguere i piani. Non si può essere contemporaneamente leader di partito, consigliere comunale a Torino, vicepresidente del Consiglio comunale e presidente del più importante centro che eroga contributi e assicura servizi al volontariato».

Una presa di posizione netta tra uno degli esponenti del centrosinistra più legati al movimento cattolico, ma non per questo più indulgente. La posizione di Lepri, tuttavia, non è solo un punto di vista politico: «Noi politici abbiamo la responsabilità di non mettere cappelli al volontariato, che deve rimanere libero e lontano dai partiti. Per questo, per rispetto al volontariato, ci aspettiamo un suo pronto gesto».

Pronta la replica di Magliano che difende il proprio operato svolto, a titolo volontario, alla guida del Centro Servizi V.S.S.P: « Se Lepri mi conoscesse quanto dice, probabilmente saprebbe che mai ho mischiato la mia attività nel Volontariato e per il Volontariato con quella politica. La Presidenza del V.S.S.P. è un incarico che svolgo gratuitamente, a differenza di altri che sul Volontariato hanno costruito rendite politiche, e al quale dedico molto tempo e molte energie, per costruire, anche come cattolico, porzioni di società migliore. Il Consigliere Lepri dimostra, con le sue valutazioni gratuite e immotivate, di essere proprio lui a confondere Volontariato e Politica, utilizzando il primo per i suoi fini di natura strettamente partitica, nemmeno politica, tra l’altro da un pulpito ultra-remunerato».