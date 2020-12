Sprechi, spese gonfiate e consulenze a gogò

La denuncia della Corte dei Conti del Piemonte sull’attività delle amministrazioni. E censura l’andazzo in voga in molti enti di ricorrere all’indebitamento, sforando i bilanci

Così non va. A spulciare i bilanci consuntivi degli enti locali piemontese emerge un quadro davvero preoccupante: gravi irregolarità contabili, conti costantemente in rosso, continui ricorsi ad anticipazioni di tesoreria, sforamento del Patto di stabilità. È quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte dei Conti Salvatore Sfrecola in merito ai controlli sui documenti consuntivi dell’anno 2009 delle 1.214 amministrazioni, di cui 132 Comuni con più di 5 mila abitanti e 8 Province. E dal 2009 è difficile che sia stata un’inversione di tendenza. Anzi.

Nella prolusione, svolta a Torino in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, Sfrecola ha puntato il dito, in particolare, sugli «sprechi, le spese inutili o eccessive per consulenze, per gli acquisti non necessari o a prezzi superiori a quelli di mercato, e le spese gonfiate». Un andazzo che tocca invariabilmente tutti i livelli dell’amministrazione ma che trova maggiori sofferenze nei Comuni più piccolo nelle quali la magistratura contabile rileva una «sostanziale inesistenza dei controlli interni» e una «elevata incidenza delle spese per contributi, sussidi ed ausili». Tra le irregolarità più ricorrenti il mancato rispetto delle limitazioni alle spese per il personale, il ricorso, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, all’indebitamento e le previsioni di entrata e di spesa «che non assicurano l’equilibrio della gestione corrente ed il pareggio finanziario complessivo».

Dalla relazione emerge che in Piemonte, che comunque resta sostanzialmente una regione virtuosa, il punto critico resta l’ambito sanitario: «L’indagine sulla gestione sanitaria della regione Piemonte nell’esercizio 2009-2010 - ha spiegato Sfrecola - ha evidenziato i fortissimi ritardi nell'adozione e approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie». Inoltre «i risultati economici previsti da piano di rientro, con riferimento almeno a tutto il 2010, non sono stati riscontrati». Infatti nel trienni 2008-2010 «il risultato di esercizio peggiora notevolmente». Sulla Regione Piemonte per l’esercizio 2010 «la gestione delle entrate mostra un leggero miglioramento rispetto al biennio precedente» ha evidenziato Sfrecola anche se «non sono ancora risolte le criticità presenti nella gestione dei residui attivi. In particolare non è apparsa positiva, sotto il profilo di una sana gestione finanziaria, la creazione di residui passivi nell’acquisto di beni e servizi». Infine il presidente ha evidenziato «rilevanti criticità gestionali che abbracciano tutto il triennio 2008-2010».

Una sollecitazione alla «gestione più efficace» dei propri beni è stata rivolta alla Regione. I beni appartenenti al patrimonio disponibile risultano inventariati per un valore di circa 287 milioni 647 mila euro, ma rendono annualmente 235.631 euro. La Corte cita beni come acque minerali e termali, cave, torbiere e fabbricati, «suscettibili di sfruttamento economico».