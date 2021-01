Appartamenti e apparentamenti

Dicono che… lo strappo al regolamento che impone al Comune di Moncalieri di non affittare locali di sua proprietà a organizzazioni politiche stia agitando il clima in Consiglio. Come mai il sindaco Roberta Meo si è invece “dimenticata” di dare disdetta alle stanze a suo tempo assegnate ai Popolari? È forse un modo per ricompensare, con altri sei anni di contratto “agevolato” l’apparentamento elettorale concesso da Giancarlo Chiapello, leader della lista cattolica?