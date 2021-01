Ad Asti si attende la calata dei diarchi

Annunciata la visita pastorale di Ghigo e Ghiglia nella provincia “disobbediente”. All’ordine del giorno dell’incontro le alleanze elettorali. Da corso Vittorio spingono per recuperare la Cotto

La notizia è ufficiale. I diarchi lasceranno la torre d’avorio nella torinese corso Vittorio Emanuele per scendere alla volta di Asti, la più impertinente delle province dell’impero subalpino del Pdl. Giovedì sera, 15 marzo, a partire dalle 20.30, Ghigo&Ghiglia parteciperanno alla riunione (informale) del coordinamento provinciale del pidiellino, con l’intenzione di richiamare all’ordine (quale?) gli astigiani, rei di aver disobbedito alle disposizioni lealiste, scegliendo un gruppo dirigente fedelissimo a Maria Teresa Armosino, leader piemontese di Progett’Azione. L'incontro è stato propiziato dalla supplica (qualcuno dice addirittura con visita penitente nelle stanze torinesi di Corso Vittorio) dei tre Magi astigiani della minoranza locale pidiellina, al secolo Sergio Ebarnabo, federale astigiano di Ghiglia, Ornella Palladino, pasionaria nera della città del Palio e Marcello Coppo, già leader locale della Nuova Democrazia Cristiana di Rotondi, candidato trombato alla segreteria provinciale del Pdl.

Obiettivo, non dichiarato, della visita pastorale dei diarchi, è ricondurre a miti consigli i dirigenti locali del Pdl, dichiaratamente autonomi rispetto alle direttive regionali, invitandoli a lasciarsi meglio consigliare sulle alleanze da seguire in vista delle elezioni comunali del capoluogo astigiano. Ghigo&Ghiglia vedrebbero infatti di buon occhio, almeno così pare, un riavvicinamento del Pdl a Mariangela Cotto, ex potente vicepresidente Pdl del Consiglio regionale, ormai fuori dal suo ex partito che avversa apertamente in tutti modi. Ma riprendere un feeling con la Cotto significherebbe attenuare lo strapotere delle due dame d’acciaio del Pdl locale, Armosino e Rosanna Valle. Resta ora da vedere quanti saranno gli astigiani a raccogliere l’invito per l’incontro di giovedì sera: i diarchi in trasferta potrebbero infatti correre il rischio di trovarsi di fronte a una sala mezza vuota e mezza muta.