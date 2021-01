A-Mara Scagni abbandona il Pd

In verità l’ex sindaco sbatte una porta già chiusa da tempo. Paga i pessimi rapporti con l’astro nascente del centrosinistra alessandrino, la Rossa, designata al vertice di Palazzo Rosso

Decisione amara per Mara. La Scagni, dal 2002 al 2007 sindaco di Alessandria, ha deciso di lasciare il partito democratico. Lo ha fatto con un annuncio ufficiale in Consiglio comunale, tra polemiche e parole strappalacrime: per la verità il partito l’aveva già scaricata nel 2007, nello stesso giorno dello spoglio elettorale, quando i primi seggi la davano per sconfitta. Via via i suoi stretti collaboratori, o si sono riciclati con incarichi in Regione - Mercedes Bresso a Torino ha offerto un luogo sicuro per il temporaneo confino, con Daniele Borioli assessore a far da chioccia - o sono caduti in disgrazia, colpevoli di aver amministrato male, gestito la comunicazione in modo pessimo e condotto una campagna elettorale disastrosa.

«Ero un problema mediatico», si è lagnata l’ex primo cittadino, alludendo al fatto di essere diventato un personaggio “scomodo”, una perdente. Se poi si aggiungono i rapporti decisamente contrastanti con l’altra primadonna del Pd, Rita Rossa, candidata sindaco, va da sé che lo strappo dev’essere stato meno doloroso del previsto, alla luce di nuove sfide politiche che potrebbero attenderla: Mara Scagni, infatti, potrebbe riapparire come araba fenice dalle ceneri della politica mandrogna sulla scheda elettorale, con gran coraggio, candidata da una lista civica che starebbe per nascere ad hoc. Sarà lei, il quindicesimo aspirante inquilino di Palazzo Rosso.