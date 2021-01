Mal Comune mezzo gaudio

Standard&Poor’s conferma per Torino il rating BBB+, in linea con quello dell’Italia. Rimosso il CreditWatch negativo. Taglio della spesa ancora insufficiente. Stangata in arrivo per i cittadini?

Buone notizie - si fa per dire - per le casse del Comune di Torino, meno, molto meno, per le tasche dei contribuenti torinesi. Questo, in sintesi, lo scenario che risulta dall’ultimo report dell'agenzia Standard & Poor's. La società di rating americana ha infatti rimosso il “CreditWatch” negativo sul debito del Comune di Torino che aveva emesso a fine gennaio. Si trattava di una campanello di allarme sul possibile downgrade del debito di Palazzo Civico entro breve termine, per via della situazione di liquidità delle casse ritenuta “molto negativa” a fine 2011.

La nuova analisi conclude, invece, che la situazione di liquidità non è da considerarsi “molto negativa” ma soltanto (si fa per dire) “negativa”, e tanto è bastato per rimuovere il "CreditWatch". L’outlook, cioè la prospettiva a più lungo termine, rimane comunque negativo, anche se per ora il rating viene mantenuto invariato, al non esaltante livello BBB+ lo stesso voto dato all’Italia (ricordiamo che, se si scende di appena un gradino, nella categoria BB, si è già all’interno del gruppo dei bond spazzatura).

A onor del vero, il report spiega che Torino potrebbe meritare un rating più elevato, ma l’agenzia ritiene che le finanze dello Stato centrale e degli enti locali siano collegate al punto tale da non consentire di assegnare ai secondi un rating superiore al primo, per cui il Comune risente nel voto della cattiva situazione in cui continuano a versare i conti pubblici italiani.

La cattiva notizia per il contribuente è che, non essendo di sua competenza, l'agenzia non prende posizione sul modo in cui il Comune intende far fronte alle pesanti scadenze debitorie che lo aspettano, concentrate soprattutto a giugno e dicembre 2012. Ma il report è chiarissimo nello spiegare che l'unico modo in cui il Comune potrà far fronte ai propri debiti è mediante «l'imposizione immobiliare», cioè le famigerate tasse sulla casa (Imu), di cui potrà aumentare le aliquote secondo quanto stabilito dal governo Monti. Sempre dal governo centrale, poi, provengono limiti normativi alla possibilità del Comune di indebitarsi ulteriormente.

Insomma, nuovi salassi sulla casa in arrivo per i torinesi per garantire entrate maggiori, mani fortunatamente legate al Comune che impediranno l’aggravarsi della situazione e in questo senso la stretta alla spesa che sta imponendo il custode delle casse di Palazzo Civico, Gianguido Passoni, non può che rappresentare un punto a favore per il bilancio della città. Rimane aperta la questione di quali spese tagliare nella macchina (dei debiti) comunale, per ridurre lo stock di debito esistente. La riunione di giunta del 23 marzo potrebbe già dare indicazioni significative: tra gli assessori che rischiano un forte ridimensionamento c'è il titolare della Cultura Maurizio Braccialarghe, a quanto si dice, parecchio seccato per i tagli imposti da Passoni.