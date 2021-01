Prima Industrie torna all’utile

L’azienda guidata dal presidente degli industriali torinesi Carbonato chiude con un utile netto di 1,9 milioni. Una buona notizia dopo due anni di rosso. Crescono i mercati esteri

Dopo due anni difficili e in perdita, Prima Industrie, quotata al segmento Star della Borsa di Milano, svolta e ritorna all’utile. L’azienda, leader nei sistemi laser di lavorazione della lamiera che fa capo al presidente dell’Unione Industriale di Torino Gianfranco Carbonato, ha approvato il progetto di bilancio, da sottoporre agli azionisti nella assemblea convocata il 19 e il 20 aprile, che chiude con un utile netto di 1,9 milioni, rispetto al risultato negativo di 6 milioni del 2010. Il fatturato consolidato è pari a 309,7 miliardi in crescita (+24% rispetto ai 250 milioni del precedente esercizio) soprattutto per merito dei mercati esteri. L’Ebitda è di 22,4 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 10,4 dell’anno prima e l’Ebit è d 12,5 milioni contro gli 0,4% del 2010.

Resta negativa la posizione finanziaria netta a 136,4 milioni contro i 141,3 del 2010. Il portafoglio ordini è in crescita a 105,9 milioni (contro 82,3) e a fine febbraio è in ulteriore miglioramento a 120,5 milioni. Le vendite per area geografica mostrano un fatturato crescente verso l’Europa (+34,1 milioni), il Nord America (+16,1 milioni) ed i mercati emergenti dell’Asia e del Resto del Mondo (+15,3 milioni), in cui il giro d’affari realizzato raggiunge circa il 26% del totale consolidato (senza tenere conto delle vendite realizzate dalla joint venture cinese Shanghai Unity Prima). In Italia si è avuto un decremento rispetto allo scorso esercizio (pari a -5,9 milioni) a causa del perdurare di una difficile situazione economica. Al 31 dicembre i dipendenti sono 1.442, in aumento di 89 unità rispetto all’esercizio 2010.



«Ci aspettiamo un’ulteriore crescita- ha commentato Carbonato - confortati nel raggiungimento di tale obiettivo dal significativo portafoglio ordini, dalla buona raccolta ordini nel corso delle prime settimane dell’anno e dal forte contributo derivante dalle attività post-vendita».