“Un Piano per ingrandire la torta”

I grillini bocciano la riforma sanitaria proposta dalla giunta Cota. Si crea un disallineamento tra territorio e ospedali e con le federazioni aumenta le poltrone. Meglio investire sulla prevenzione

«Un Piano Socio-Sanitario confusoche il Presidente Cota vuole far approvare con la forza: o la sua maggioranza lo vota o tutti a casa». Una bocciatura senza appello quella che arriva dal MoVimento 5 stelle in merito alla discussione generale in Consiglio regionale del Piano Socio-sanitario della giunta.



«Al di là della riorganizzazione degli ospedali per intensità di cura, cosa giusta e condivisibile, lo scorporo territorio-ospedali è stato rigettato – spiega Davide Bono, capogruppo a Palazzo Lascaris -. Il riaccorpamento ha prodotto 6 ASO e 11 ASL creando un disallineamento tra territorio e ospedali più 6 Federazioni Sanitarie, finendo per aumentare le ambite poltrone, come richiesto dai partiti tutti. Finché ci sarà laspartizione della torta, sia in termini di poltrone che in termini di appalti - come provato dal caso dei pannoloni che hanno portato all'arresto dell'ex-Assessore Ferrero e del fido Gambarino e all'indagine sulla Società di Committenza Regionale - difficilmente si avrà una sanità efficace ed efficiente».

Per i grillini, a pagare saranno sempre i lavoratori e i cittadini fruitori del servizio, «che si vedono, i primi aumentare i turni di lavoro per via del blocco del turnover senza un aumento del salario, i secondi l'aumento dei ticket, l'allungamento delle liste d'attesa e lo spalancarsi delle costose sirene del privato a cui fermamente ci opporremo, considerando la sanità pubblica universalistica uno dei fondamenti del nostro Stato repubblicano».



Infine, un ultimo appello in favore del socio-assistenziale: «Ieri abbiamo ricevuto diversi consorzi che chiedono una proroga di almeno due anniper valutare se il loro scioglimento in un momento così delicato, dove ancora molti sono i crediti pendenti con la Regione, può portare o meno ad un miglioramento dei servizi, passando o alle Unioni di Comuni o alle ASL. Ci uniamo alla richiesta, ricordando che un euro investito in prevenzione ne fa risparmiare almeno 4 di costi sanitari».