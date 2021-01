Anagrafe degli eletti in Regione

Accolta da Palazzo Lascaris la sollecitazione di “Libera” sulla trasparenza delle assemblee amministrative e legislative. Una misura per contrastare infiltrazioni delle mafie

«L’Ufficio di presidenza per istituire l’Anagrafe degli eletti ha presentato una proposta di legge, anche mediando tra diverse proposte dei vari gruppi consiliari, introducendo quegli obblighi di trasparenza propugnati da Libera». Così si è espresso il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo che - con l’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei capigruppo e numerosi consiglieri - ha incontrato una delegazione dell’Associazione contro le mafie “Libera”, fondata da don Luigi Ciotti e guidata dalla referente per il Piemonte Maria Josè Fava.



Scopo dell'incontro è stato quello di fare il punto sull’iter per l'applicazione della “Piattaforma L10 - 10 proposte per il governo del territorio” che dovrebbe, quindi, sfociare a breve nella legge per l’Anagrafe degli eletti del Piemonte. Fava, che era già stata ricevuta per un confronto con l’Assemblea legislativa il 12 luglio scorso, ha posto l’accento «sulla necessità di approvare la legge sull’anagrafe degli eletti e di formare amministratori e funzionari nelle materie più delicate come quelle delle procedure ad evidenza pubblica». La referente per il Piemonte ha concluso «ringraziando Consiglio e Giunta regionale per la costante vicinanza a Libera e per il contributo dato per rendere possibile a 10 mila simpatizzanti di Libera di raggiungere Genova, il 17 marzo, per la diciassettesima edizione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”».