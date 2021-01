Mappano poco democratica

Dicono che... regni sovrano l’imbarazzo nel Pd in Provincia di Torino, dopo i provvedimenti a sostegno del referendum per “Mappano comune” proposti nell’ultimo Consiglio dalla pattuglia dipietrista, mai così compatta. Alla base delle difficoltà interne, secondo i ben informati, la presenza di un corposo manipolo di esponenti legati a Sinistra in Rete, la corrente che fa capo al sindaco di Settimo Aldo Corgiat, verosimilmente poco propenso ad assecondare certi slanci autonomisti.