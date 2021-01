De Tomaso, giallo sul socio cinese

Saltato l'odierno incontro al ministero, ufficialmente per intoppi burocratici, siamo andati sulle tracce del misterioso investitore asiatico e della sua società, la Hotyork di Hong Kong

Le ultime voci riferiscono di lungaggini “tecniche” relative alle operazioni di trasferimento del denaro su piazze internazionali e di una piccola bega sulle commissioni reclamate da Barclays. L’unica certezza è che l’incontro che oggi avrebbe dovuto svolgersi al ministero dello Sviluppo è slittato al 21 marzo, altri sette giorni d’attesa per fare conoscenza di Qui Kunjian, il socio (non ancora) arrivato dall’Oriente per salvare la De Tomaso e l’onore residuo della famiglia Rossignolo. Ma da dove spunta l’investitore cinese e quali rapporti lo legano al clan torinese?

Gemelli separati dalla nascita. Pardon bilance, visti i segni zodiacali e le promesse di aumento di capitale milionarie messi in gioco. Perché la nuova De Tomaso, quella targata Gian Mario Rossignolo, emette i primi vagiti nell’ottobre 2009, poche settimane dopo l’atto di costituzione di Hotyork Investment Limited Group, società di Hong Kong oggi in pole position per comprare e rifinanziare l’azienda torinese. Coincidenze astrali. Che oggi a due passi dal matrimonio a quattro ruote italo-cinese aiutano, anche se di poco, a illuminare un firmamento ancora nebuloso. Chiedere informazioni alle rappresentanze del mondo degli affari di Hong Kong non aiuta. Il nome del presidente di Hotyork, Qui Kunjian, non dice nulla agli uffici dell’Ice. Tantomeno agli operatori finanziari e agli studi legali di M&A che trattano il grande business nell’ex città stato britannica. Ma c’è il registro delle imprese a fare chiarezza. Hotyork esiste, eccome. Ed è una local company, registrata al Company Registry di Hong Kong il 22 settembre 2009, con un capitale sociale di un milione di dollari di Hong Kong; circa 100 mila euro, somma minima (in Italia) per creare una Spa. Cento dollari ammontano le azioni rilasciate e altrettante quelle acquistate. Di altre attività non c’è traccia. La firma in calce all’atto di costituzione non è vergata dal presidente Qui Kunjann, ma dal direttore Liu Shiru. Omonimo del grande pittore cinese del cinquecento, Mr. Liu non vive ad Hong Kong ma è un residente nella Cina “continentale”, a Zhuhai, nel Guandgong.

La società Hotyork alloggia invece in un ufficio nel grattacielo di Bank of America, in Harcourt Road. Numero di telefono, email, website risultano irreperibili. C’è però un riferimento alla segretaria corporate dell’azienda, in mano alla Ata Corporate Formation, una società specializzata in supporto agli investimenti, con 28 uffici nel mondo, per lo più in Cina, ma anche in Europa, Parigi e Berlino, e oltremare, Seychelles, Samoa e una sfilza di paradisi fiscali. Di che si occupa Ata? Ata offre ogni tipo di servizio per dare vita a un’impresa ad Hong Kong: dalla registrazione all’apertura di conti bancari, segreteria commerciale e consulenza sul sistema tributario.

E non da ultimo, Ata è un’ottima sponda per creare shell companies, società conchiglia. Cosa sono? Sono gusci vuoti, società create ad hoc e lasciate invecchiare in attesa che qualcuno disponga del capitale per rimetterle in vita. E che sia un gioco di scatole cinesi, quello intorno a De Tomaso, come sussurrano i maligni, non è scontato. Anche perché per saperne di più bisognerebbe chiedere al responsabile Ata di Hong Kong: Mr. Frank Tony.