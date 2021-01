Cultura, Leo sale sulle barricate

L'esponente pidiellino denuncia lo "scippo" delle risorse da parte della giunta regionale, ma l'assessore Quaglia replica piccata: "Falso. Però basta con la cura dei soliti orticelli"

No pasaran!. E’ un Giampiero Leo nell’inedita versione barricadera, quello che oggi lancia un altolà alla giunta regionale. A far indossare la vesta del barbudo al solitamente mite esponente del centrodestra piemontese è stata l’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia, rea, secondo l'ex assessore, di voler spartire tra diversi settori i quattrini in un primo tempo destinati alla sola Cultura.

Si tratta di un tesoretto equivalente allo 0,2% del gettito Irpef, che ammonta, secondo le stime preventive effettuate dagli uffici, a circa 46 milioni di euro. Nelle slide mostrate in I Commissione dalla Quaglia è emersa la volontà di spartire il fondo tra Cultura, Turismo e Sport, coinvolgendo nel banchetto anche l’assessore Alberto Cirio. Tanto è bastato a far saltare sulla sedia Leo, che ha coinvolto nella sua battaglia anche altri esponenti pidiellini di Palazzo Lascaris, come il capogruppo Luca Pedrale e Angiolino Mastrullo. A quanto si racconta, Leo sarebbe pronto a scavare la propria trincea finché non verranno rispettati quelli che per lui sono accordi già presi, bloccando il provvedimento in aula.

«Ma quale scippo? Non scherziamo» è la risposta piccata della Quaglia, giunta a strettissimo giro di posta. «Si tratta di un’azione volta a razionalizzare le risorse e a rafforzare le politiche di un comparto che per definizione sono integrate». Un esempio: «A che serve finanziare delle iniziative se poi non possiamo farle conoscere ed estenderne la fruizione a un pubblico sempre più vasto?». Insomma, cultura e turismo sono un unicum, due settori che non possono viaggiare separati e sostenerne uno vuol dire provocare degli effetti benefici anche sull’altro. «Cultura e turismo sono inscindibili e rappresentano il motore economico della nostra regione». A margine del colloquio con Lo Spiffero, la Quaglia non rinuncia a togliersi qualche sassolini e sibillinamente si lascia scappare un «Adesso basta con gli orticelli». E chi vuol capir capisca.

