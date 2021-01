Fornero “credulona”: Fiat manterrà i patti

Alla vigilia dell’incontro tra i vertici del Lingotto e il premier Monti, la ministra dà ampio credito all’azienda. Non è compito del governo aiutare le imprese, ma creare le condizioni

I vertici della Fiat hanno ribadito di voler continuare con il piano industriale presentato, «quindi hanno ritenuto destituite di ogni fondamento le notizie di chiusura di stabilimenti in Italia». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, intervenendo in aula in Senato. L’incontro che i vertici della Fiat avranno domani con il presidente del Consiglio, Mario Monti, «potrà chiarire molte cose in merito alla presenza del gruppo industriale in Italia e al suo futuro. Quindi su temi più vasti di politica industriali e di connessi piani occupazionali».

Quindi ha tenuto a precisare che le imprese industriali «sono vitali per il Paese ma non spetta al Governo dire cosa devono fare le imprese o aiutare, secondo meccanismi del passato non più consentiti da Ue, a tirare avanti, magari galleggiando. Non è conveniente per l’economia, l’occupazione e l’economicità delle produzioni». Il Governo, ha poi sottolineato, «intende creare un ambiente favorevole per le imprese, non solo per quelle che devono investire in Italia ma anche per quelle che se ne sono andate». Ambiente favorevole significa «economicità, produttività e buone relazioni industriali».

Sempre attorno alla vicenda della casa torinese va registrata la presa di posizione della Fismic. «Spero che i tribunali non agiscano alla leggera e che diano torto alla Fiom», ha detto Roberto Di Maulo, segretario generale della Fismic a Torino per il direttivo dell’organizzazione, in merito ai ricorsi presentati dai metalmeccanici di Maurizio Landini sull’esclusione dalle rappresentanze sindacali. Secondo il dirigente del sindacato autonomo, infatti «i tribunali che saranno chiamati a pronunciarsi sui ricorsi della Fiom, 61 in Italia, devono sapere che si stanno pronunciando su molto di più del caso Fiat e non devono agire alla leggera, ma consapevolmente». Di Maulo ha spiegato che «quando tu hai sullo stesso caso (Pomigliano, ndr) tre sentenze contradittorie una con l’altra, mi domando che serietà abbiano queste sentenze».