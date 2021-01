Dietro lo scudo (crociato) spunta don Vito

Il pensionato Giovine e il Verde-verde Lupi aderiscono all’associazione “Per il Ppe” di Beppe Bracco, sotto cui si cela Bonsignore. La minoranza del Pdl guadagna altri due esponenti

DIETRO LE QUINTE Vito Bonsignore

L’irresistibile attrazione dello scudocrociato. I consiglieri regionali Maurizio Lupi dei Verdi-Verdi e Michele Giovine del partito dei Pensionati hanno aderito all’associazione piemontese “Per il Partito popolare europeo”, fondata a Torino nel 2004 e dal 2008 presieduta da Giuseppe Bracco, docente universitario ed ex assessore al Comune di Torino nella stagione delle giunte di pentapartito.

Improntate all’enfasi le prime dichiarazioni dei protagonisti di questo evento magari non epocale, ma destinato a modificare la geografia della politica piemontese, almeno nel contingente. «La tradizione cattolica democratica in Europa fa riferimento al Ppe - ha spiegato Lupi - pertanto per una forza come la nostra che si ispira ai valori di un ambientalismo cattolico il Ppe è il naturale riferimento». «Si è trattato di una collocazione naturale», gli fa eco Giovine, ricordando che «i pensionati a livello europeo, fin dall’elezione di Carlo Fatuzzo quale europarlamentare hanno aderito al Partito popolare. Perciò questa decisione è stata un proseguimento naturale».

È solo un dettaglio, ma di qualche rilievo, ricordare che Bracco gravita da tempo nell’orbita di Vito Bonsignore, vicepresidente del gruppo Ppe e titolare in loco della componente “Popolari Piemontesi” che con “Progett’Azione” rappresenta la minoranza del Pdl. Area politica che ora si rinforza con l’adesione dei rappresentanti delle due formazioni “bonsai” di Palazzo Lascaris.