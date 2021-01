Biella, Pdl nel mirino dei giudici

Rinviati a giudizio l'ad e il presidente di Enerbit, società partecipata della Provincia. Secondo l'accusa avrebbero truccato una procedura per favorire il nipote di un ras locale

Un bando pubblico pilotato per far assumere il nipote dell’ex assessore provinciale al Bilancio. La mano pesante della magistratura si abbatte sul sistema politico biellese e lo fa con accuse pesanti che vanno dall’abuso d’ufficio al falso in atto pubblico. Il fatto in sé non è certo di quelli da far scattare l’indignazione, si tratta di un ragazzo che viene assunto a tempo determinato in un’azienda per sostituire una dipendente in maternità; ma in un sistema politico traballante, come quello biellese, non servono terremoti per far vacillare la struttura, basta qualche scossetta di assestamento.

A essere coinvolta direttamente è la Enerbit - società partecipata dalla Provincia di Biella, socio di maggioranza al 51%, e dal consorzio delle acque pubbliche Cordar (49%) -. Ma soprattutto rischia di essere presa in mezzo una fetta significativa del Pdl biellese, tornato almeno in apparenza compatto dopo l’elezione del consigliere regionale Lorenzo Leardi a capo del partito provinciale. Ad essere tirato in ballo, infatti, è uno dei ras azzurri locali, Piergiorgio Fava, assessore al Bilancio della Provincia, prima di essere silurato dal presidente leghista Simonetti, legato a doppio filo con l’europarlamentare Vito Bonsignore e protagonista di una battaglia politica senza quartiere con le truppe del senatore Gilberto Pichetto, tanto da essere stati più volte sul punto di far cadere il sindaco della città laniera Dino Gentile.

La notizia è apparsa stamani sull’Eco di Biella, secondo il quale il sostituto procuratore Ernesto Napolillo ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Claudio Passerini di procedere con il rito di giudizio immediato nei confronti dell’amministratore delegato di Enerbit Martino Preden (ex ispettore di polizia in pensione e attuale capo di Gabinetto del sindaco di Biella, Dino Gentile), del presidente della società, Fabrizio Ponzana (consigliere comunale del Pdl a Palazzo Oropa) e di uno dei membri del Consiglio di amministrazione, Alfio Serafia (sindaco di Mezzana Mortigliengo), che sembrerebbe coinvolto in modo più marginale rispetto agli altri due indagati.

«Una notizia che non ci stupisce affatto – attacca Roberto Pietrobon, capogruppo de La Sinistra a Palazzo Oropa - Le modalità di quella assunzione erano stato oggetto di nostri interventi in seno al Consiglio Comunale di Biella e si inseriscono nella più generale opera di mal governo della cosa pubblica che da tre anni a questa parte sono l’unica stella polare del centro destra biellese. Riteniamo che il primo atto di “igiene pubblica” sarebbero le immediate dimissioni dei tre componenti del cda e la revoca dell’incarico fiduciario a Preden».

Più prudente il coordinatore del Pdl Leardi: «La procedura amministrativa andrà approfondita e andranno chiariti non solo eventuali errori, ma anche il presunto dolo di cui il pm sembra certo. Per quanto mi riguarda sono convinto della buona fede delle persone coinvolte, ma allo stesso tempo ritengo che ci siano atti che, indipendentemente dalla legittimità giudiziaria, dovrebbero essere valutati anche dal punto di vista della opportunità politica». Un messaggio forte e chiaro.