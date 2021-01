Marchionne non vende, gonfia il portafoglio

Fiat maglia nera in tutta Europa. Crollano le immatricolazioni (-16,5%), ma l’ad incassa emolumenti astronomici: 2,5 milioni, più premi e stock option. Paperino il presidente Elkann

Fiat a picco non solo in Italia, ma in tutta Europa. E Sergio Marchionne che dice? Per ora nessun commento, ma nel frattempo è stato pubblicato il suo stipendio da amministratore delegato del Lingotto nel 2011: 2.450.000 euro.



Le vendite di nuove auto nel continente (Ue a 27 paesi più Efta) scendono del 9,2% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2011, mentre quelle di Fiat-Chrysler calano del 16,5%. Il gruppo fa quindi peggio del mercato, la sua quota scende dal 7,8% di gennaio al 7,2% attuale.



Il Lingotto segnala come il risultato sia stato condizionato dallo sciopero in Italia degli autotrasportatori, che ha causato perdite di produzione e quindi di vendita di circa 20mila unità. Un risultato che sarà molto difficile da recuperare nel corso dell’anno.

Mentre sul mercato Fiat continua a prendere delle batoste, sul sito del Lingotto è stata pubblicata una relazione sulle remunerazioni dei vertici del gruppo. Se guardiamo i compensi fissi netti di amministratore, Montezemolo arriva a 5.552.000 euro, mentre Marchionne si ferma a 2.450.000 euro. Il 'Paperino' sembra quindi essere John Elkann, che si deve accontentare di 1.344.000 euro.



Tutto qui? Nemmeno per sogno. Marchionne conserva tutta una serie di opzioni e incentivi sui titoli del Lingotto, che in totale ammontano 'virtualmente' a 28 milioni di euro. In particolare, Marchionne dispone anche di 16.920.000 stock option esercitabili in parte fino a novembre 2014 e in parte fino a gennaio 2016, mentre nella relazione si ricorda il costo figurativo delle stock grant (titoli gratuiti concessi a mò di incentivo) relative al 2011, che ammonta a circa 12 milioni di euro.