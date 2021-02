Libera&Bella nelle terre del Barbera

Ad Asti circola insistente la voce di un’intesa tra l’Udc e la pattuglia montezemoliana che sarebbe guidata da Marmo, attuale parlamentare "scilipotiano", ma iscritto al Pdl

CIN CIN Roberto Marmo

Dopo due serate di discussioni assai animate - qualcuno dice che si sarebbe persino sfiorata la rissa - l’Udc di Asti parrebbe aver maturato la decisione di correre in solitudine alle prossime comunali del capoluogo, senza cedere alle lusinghe di un accordo con il Pdl fin dal primo turno. Nel partito di Casini, localmente guidato da Dimitri Tasso, vicesindaco di Montiglio Monferrato, già Forza Italia, si stanno fronteggiando almeno due o tre scuole di pensiero: c’è la corrente “meglio soli che male accompagnati”, chi vede con favore una convergenza con l’ex democristiana Mariangela Cotto (intesa che rischia però di sovrastare mediaticamente l’Udc, che ha scarso peso specifico della città del Palio) e chi, infine, sarebbe propenso a un riavvicinamento al Pdl, soprattutto ora che la Lega, a livello nazionale, ha scelto di rompere l’alleanza di centrodestra.

Alla fine sarebbe prevalsa, secondo il più classico stile democristiano, la posizione mediana: l'Udc correrebbe quindi sola o, al limite, con un raggruppamento di liste centriste. Tra queste, oltre ai finiani del Fli, ci sarebbe anche “Asti Futura”, edizione in versione barbera&bagnacauda di Italia Futura; il partito-non partito di Luca Cordero di Montezemolo verrebbe così battezzato ufficialmente nelle terre del Barbera. Resta da capire chi sosterrà la formazione, al di là dei nomi che verranno candidati al consiglio comunale della capitale astigiana. Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che in corsa per l’investitura a leader locale del partito-non partito di Libera&Bella ci sarebbe Roberto Marmo, attuale parlamentare iscritto al gruppo Popolo e Territorio (gli ex Responsabili di Scilipoti), con in tasca la tessera del Pdl e, stando ai si dice, pronto a imbarcarsi nella nuova avventura montezemoliana. Per capire se si tratti soltanto di un gossip paliofilo o di qualcosa di più serio basterà attendere il 30 marzo, quando Libera&Bella riunirà le sue truppe a Torino per il programmato convegno sulla sussidiarietà al Centro Incontri di via Nino Costa.