Assalto corsaro al compagno Violante

Scoppia il dissenso sulla legge elettorale. Pronto un volantinaggio dei referendari in occasione del dibattito di domani alla Gam di Torino. “Il Pd ha senso solo in un sistema maggioritario e bipolare”

Il campo d’azione del Pd non può che essere un sistema maggioritario e bipolare. Da questo assunto parte l’iniziativa di un pezzo significativo del partito piemontese, pronto a contestare la direzione intrapresa da Luciano Violante, che con Pdl e Udc sta per varare in parlamento una riforma elettorale dai forti connotati proporzionalisti. Tra i dissidenti, le aree più vicine all’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, addirittura bipartitista secondo lo schema che aveva tentato di imporre nelle politiche del 2008, e i prodiani di Arturo Parisi, già fianco a fianco in autunno durante la raccolta firme per il referendum contro il Porcellum, poi stoppato dalla Consulta.

A dare il là alle danze ci ha pensato l’ex vice presidente della VIII Circoscrizione Diego Castagno, tra i leader dei Corsari (referendari vicino a Parisi) alla vigilia dell’approdo in terra subalpina di Dario Franceschini, che sabato 17, ore 10, alla Gam disserterà proprio con Violante di legge elettorale. In un documento pubblicato sul proprio blog e fatto girare sui social network si legge: “Il nostro Partito non può snaturare la sua missione ritornando a leggi elettorali e architetture istituzionali che farebbero in parte venire meno lo stare insieme di identità e storie diverse. Siamo grati a chi da molto, forse troppo tempo, rappresenta il volto e la voce del nostro partito e dei partiti che lo hanno fondato e dei partiti dei partiti che lo hanno fondato. Siamo loro grati per quello che hanno fatto, non lo saremo se distruggeranno anni di battaglie per avere alternanza di governo e rappresentatività diretta. Sapendo che se lo faranno saranno gli stessi elettori a punirli e che noi non staremo fermi ad aspettare che questo avvenga”. Insomma, nessun passo indietro, nessun compromesso al ribasso, nessun ritorno al passato, alle maggioranze variabili in parlamento e alle politiche dei due forni.

A cercare una mediazione ci ha pensato Luigi Brossa e l’associazione Libertà Eguale, tradizionalmente legata a Veltroni, che ha prodotto un altro documento dal titolo: “Non al ritorno del proporzionale e ai diktat delle ali estreme” sul quale sono state raccolte alcune sottoscrizioni significative, a partire dal costituzionalista Stefano Ceccanti al politologo Salvatore Vassallo, entrambi in parlamento, così come la senatrice Magda Negri, anche lei firmataria del documento, che ha ottenuto in questi giorni anche l’adesione dell’associazione Willy Brandt tramite il consigliere comunale Gianni Ventura.