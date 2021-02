Amministrative, alta tensione nel Pd

Rivalta, Avigliana, Chivasso e Caselle i nodi ancora da districare. In segreteria provinciale Esposito minaccia Lepri, la Faienza attacca duramente la segretaria. Si dimette il responsabile enti locali

NEL PALLONE il Pd torinese

Le elezioni amministrative sono dietro l’angolo e la questione delle alleanze nei comuni della provincia di Torino tiene banco nelle riunioni degli organismi dirigenti di partiti e coalizioni. La segreteria del Pd convocata per dirimere gli ultimi nodi insoluti ha dovuto registrare l'acuirsi delle divergenze. Il clima è tutt’altro che sereno se a poche settimane dalla presentazione delle candidature si è addirittura dimesso il responsabile enti locali Pasquale Centin. I temi caldi vanno da Rivalta ad Avigliana, passando (con un giro largo) per Caselle e Chivasso.

Andiamo con ordine, partendo dalla cittadina valsusina, dove visti anche gli ultimi risvolti legati alla Tav, non è mancata una piccola baruffa che ha visto come principale protagonista il consigliere regionale Stefano Lepri (foto accanto) da poco accasatosi alla corte di Dario Franceschini dopo la militanza accanto all’ex ministro Giuseppe Fioroni, che ha ingaggiato una disputa con Stefano Esposito. Secondo il deputato Lepri starebbe da tempo facendo intendere a mezza bocca, che ci sarebbero altri interessi oltre a quelli politici dietro all’attivismo pro Tav di Esposito. “Se continui con questo atteggiamento ti querelo” avrebbe minacciato il parlamentare. Al suo fianco, secondo quanto si dice, la consigliera provinciale Erika Faienza, che è entrata nel merito: “Abbiamo avanzato una candidatura come quella di Aristide Sada (figlio di Gioachino storico "tesoriere" del Pci provinciale, ndr) , e poi non abbiamo avuto la forza di sostenerla, aiutando la coordinatrice locale, da settimane in balia dei No Tav del partito” ha detto rivolta all’esponente cattolico, ispiratore di un documento firmato da cinque colleghi di Palazzo Lascaris in cui viene stigmatizzata l’alleanza anomala ai tradizionali schieramenti che appoggerà Sada.

Caselle, invece, piomba al centro della discussione dopo che l’attuale sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola, dopo dieci anni di amministrazione e dopo essere stato eletto a capo del Pd cittadino avrebbe deciso di capeggiare una lista civica in sostegno del nuovo sindaco. Una lista concorrente a quella del Pd, di cui lui stesso è segretario. Insomma, siamo al grottesco e per questo Esposito dichiara di aver chiesto subito le dimissioni di Marsaglia Cagnola da segretario cittadino. Curioso, giacché Marsaglia risulterebbe militante della componente "Sinistra in rete", la stessa che vede Esposito, con Aldo Corgiat, tra i leader. Su Chivasso sempre l'area cattodem di Lepri e, soprattutto, di Gianna Pentenero, ha posto in discussione l'alleanza con i Moderati "anche i nostri alleati devono mettere in lista candidati al di sopra di ogni sospetto" ha detto la consigliera regionale, alludendo a esponenti politici locali che potrebbero candidarsi con la lista di Mimmo Portas. Illazioni, timori, in gran parte frutto delle indagini della magistratura torinese che, a seguito dell'operazione "Minotauro", ha scoperchiato l'area grigia di collusione tra politica e criminalità organizzata. Ma nelle prossime ore porebbero arrivare, proprio nella cittadina dei nocciolini, importanti novità.

Infine Rivalta, dove la parte del leone è stata recitata dalla Faienza, che con veemenza si è scagliata contro quanti, a partire dalla segretaria Paola Bragantini (foto accanto) avrebbero, a suo dire, soffocato il dibattito, addirittura insabbiando lettere inviate da alcuni attivisti locali perché fossero diffuse tramite la mailing list. Non è bastato nemmeno l’accordo siglato al fotofinish con l’area dei Popolari, fino a pochi giorni fa alleati del moderato Michele Colaci da poco rientrati all’ovile. Al contrario dell’Idv, che dopo aver approvato in segreteria provinciale l’alleanza con il Pd, ha ricevuto non meglio precisate pressioni romane affinché sostenesse il candidato moderato. Per evitare questa frammentazione (4 candidati sindaci sostenuti da liste di centrosinistra) “si sarebbe dovuto trattare Rivalta come Moncalieri, con un commissario che ricompattasse la coalizione attorno a una personalità condivisa e non perché sono contro Muro (il candidato Pd scaricato da tutti gli alleati, ndr) ma perché vorrei evitare di perdere le elezioni” ha attaccato la Faienza. Lapidaria la replica della segretaria: “Se mia nonna avesse le ali sarebbe sulla luna”. Buon allunaggio.