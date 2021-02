Il Piano Sanitario? Stupefacente

Dati dissonanti da una pagina all'altra e proposte anacronistiche. Anche i Radicali bocciano il provvedimento, soprattutto nella sezione in cui si occupa di droghe e tossicodipendenze

In corso Regina danno i numeri, nel vero senso dell'espressione. A spulciarlo bene il Piano socio sanitario regionale rappresenta un trionfo di numeri che compaiono e scompaiono senza mancare di contraddirsi tra loro. Dati variabili in partenza, per approdi, anch’essi, in continuo stravolgimento. Se ne sono accorti quei politici da tartufo dei Radicali, che analizzando la sezione che a loro più interessa, quella legata alle tossicodipendenze hanno scovato una serie di incongruenze palesi. Si legge a pagina 83: “… Il numero di utenti alcoldipendenti in carico ai servizi è progressivamente aumentato negli anni da circa 2.600 nel 1996 a circa 7.000 nel 2010 …” e poi a pagina 112: “… Attualmente il numero di alcoldipendenti in carico ai servizi è di circa 5.000 …”. Ma se è progressivamente aumentato, come si legge nel testo, com’è possibile che cali quasi del 30% da un anno all’altro? E se così fosse come non valorizzare un dato in tale controtendenza? Ancora, sempre a pagina 83: “… Nel 2010 secondo i dati del Ministero dell’Interno sono deceduti 21 soggetti …” e a pagina 112: “… il numero di soggetti deceduti per overdose è stabile intorno ai 40 decessi/anno …”.

Non è finita. Anche i Radicali vanno a confutare anche alcune asserzioni contenenti nel Piano. A partire dagli studi cui fa riferimento il testo varato dall’assessore Paolo Monferino. “… in base alle nuove evidenze scientifiche, e prescindendo dai diversi effetti psicoattivi delle differenti sostanze stupefacenti, tutte le droghe sono egualmente dannose e pericolose per la salute delle persone …” (Pag. 114). Pronta la risposta di Igor Boni (foto accanto) dell’associazione radicale Adelaide Aglietta: «Sono proprio le evidenze scientifiche a dimostrare che le sostanze stupefacenti producono effetti diversi l’una dall’altra: bere un bicchiere di vino non produce gli stessi effetti di una sniffata di cocaina, fumare una canna è meno dannoso per l’organismo di una iniezione di eroina». Un’altra cantonata? Sembra di sì, almeno a chi, come noi, non è pratico di evidenze scientifiche.

Infine un argomento decisamente più serio. Alle pagine 111 e 112 del piano emerge la volontà di accorpare sempre più i dipartimenti di salute mentale con i servizi per le tossicodipendenze (Sert). «Sembra si voglia riportare il Piemonte alla situazione di 40 anni fa, quando non esistevano ancora i Sert e i tossicodipendenti erano trattati con le stesse tecniche utilizzate per le persone con disturbi mentali? Sarebbe un ritorno al passato sciagurato a livello sanitario e, alla resa dei conti, perdente anche dal punto di vista economico».