Torino, raccolta differenziata al 43%

Nel 2011 500 mila tonnellate di rifiuti. Lo ha detto stamani il presidente di Amiat Magnabosco. Poi l'annuncio: “A maggio riaprirà Publirec, per smaltire materiali plastici”

Torino ha raggiunto il 43% di raccolta differenziata, pari a un volume di poco inferiore alle 500 mila tonnellate di rifiuti. Sono i dati relativi al 2011, snocciolati stamane dal presidente dell’Amiat Maurizio Magnabosco e dal direttore generale Diego Cometto, durante la commissione Ambiente del Comune di Torino, presieduta da Marco Grimaldi.

Dai cassonetti Amiat e dalla raccolta “porta a porta” sono state raccolte 65 mila tonnellate di carta, mentre altre 15 mila sono state raccolte da soggetti terzi. Una quantità, rapportato ai residenti, di circa 80 chilogrammi pro capite. La città differenzia, inoltre, vetro e alluminio per un totale di 25 mila tonnellate, mentre il rifiuto organico raggiunge le 49 mila tonnellate. Dodicimila sono invece le tonnellate di plastica raccolta, 2 mila quelle relativa a materiali ferrosi e ingombranti, 13 mila di legno e 6 mila di sfalci (verde). Tutti rifiuti che, una volta differenziati, vengono venduti a imprese ad hoc, con il compito di essere trasformati e quindi riciclati. Alcuni esempi: Il valore della carta oscilla tra i 62 e i 96 euro a tonnellata, il vetro vale 20 euro a tonnellata, l’organico tra i 70 e i 90, 197 la plastica, un solo euro il legno e 60 circa il verde. Dal 2011 la Provincia di Torino ha messo a disposizione della città un milione di euro per cinque anni, volti a implementare progetti di raccolta differenziata porta a porta che dovrebbero essere varati già entro i primi sei mesi dell’anno in corso. Infine, Magnabosco ha annunciato che da maggio riaprirà la Publirec, società incorporata in Amiat che si occuperà di gestire l’impianto di selezione e recupero di materiali plastici.