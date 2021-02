La Regione assume, per vie traverse

Scr bandisce un appalto rivolto ad Agenzie private di lavoro interinale per collocare personale nelle Asl. Durata dell’incarico biennale. Importo poco meno di 31 milioni di euro

La Regione assume. Cerca personale qualificato da inserire nel settore sanitario: figure professionali che vanno dai ruoli impiegatizi e amministrativi a quelli di infermiere, ostetrica, assistente sociale, O.S.S. (operatore socio-sanitario), passando per funzioni più squisitamente tecniche (geometra, conduttore delle caldaie a vapore, magazziniere). Una ricerca affidata, in maniera inconsueta, alle società specializzate, agenzie interinali e similari, che risponderanno ai requisiti di un bando che l’amministrazione regionale ha delegato a Scr, la stazione appaltante da qualche giorno al centro dell’attenzione della magistratura. Il valore complessivo dell’appalto, di durata biennale, è stimato in quasi 31milioni di euro (per la precisione 30.905.000 €), compresivi del lordo del costo del lavoro degli operatori somministrati e del margine di agenzia massimo previsto.

A parte la procedura a dir poco insolita scelta dall’assessorato alla Sanità, a suscitare forti perplessità in gran parte delle direzioni di Asl e Aso è il loro mancato coinvolgimento. “Mi piacerebbe sapere – dice il commissario di un’importante azienda sanitaria del capoluogo – sulla base di quali elementi è stato accertato il fabbisogno di personale” e, non ultimo, “come intendano integrarlo con gli organici attuali”. Ora si attende la reazione dei sindacati, presumibilmente non favorevoli a veder aggirati norme e vincoli delle assunzioni nella pubblica amministrazione con il ricorso alla “somministrazione di lavoro” da parte di società private. «Il ricorso all’istituto a termine – si legge nel capitolato della gara - ha come scopo di fornire alle Aziende Sanitarie uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità in relazione alle esigenze di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività delle Aziende Sanitarie, in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui la singola Amministrazione è chiamata a far fronte».