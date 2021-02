Un seggio in Paradiso

Dicono che… nella sala Consiglio della Terza Circoscrizione ci sia un seggio vuoto. All'inizio dello scorso mandato amministrativo il Presidente Paolino lo aveva assegnato alla consigliera Rosanna Arnulfo, che è purtroppo deceduta dopo un anno. A lei è subentrato Domenico Coppola anch’egli prematuramente scomparso. Il nuovo consigliere della Lista No Euro/Lega Padana Piemont, Franco Nocetti, tipo scaramantico, non solo non ha voluto occupare quello scranno, anticamera del Paradiso, ma si è rifiutato di sedersi pure in quello accanto, preferendo finire tra i banchi di Pd e Idv.