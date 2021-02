“Onorevole” Giorgis

Dicono che… nel partito non abbiano per nulla gradito l’investitura di Andrea Giorgis a futuro parlamentare, ricevuta da Luciano Violante nel corso del convegno di sabato sulla riforma elettorale. Nel Pd hanno iniziato ad agitarsi in molti, da Anna Rossomando a Paola Bragantini, fino a un indignato Giorgio Merlo.